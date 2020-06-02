Парки, скверы, образовательные и спортивные центры заработают в Алматы с 3 июня
Айдана Демесинова
Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление "О порядке снятия ограничений деятельности с отдельных объектов", передает Kazpravda.kz.
Согласно документу, с 3 июня возобновляется работа следующих объектов при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима:
1) спортивных объектов для проведения учебно-тренировочного процесса для групп до 30 чел. (без проведения спортивно-массовых мероприятий с присутствием зрителей) и физкультурно-оздоровительных объектов (фитнес-клубы, тренажерные залы и др.);
2) образовательных центров, кружков (по предварительной записи);
3) детских кабинетов коррекции (по предварительной записи);
4) парков и скверов.
Руководителям спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов, образовательных центров, кружков, детских кабинетов коррекции, а также парков и скверов обеспечить: