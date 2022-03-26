Железнодорожное сообщение возобновляется между Казахстаном и Узбекистаном с 1 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт АО «Узбекистон темир йуллари».

АО «Узбекистон темир йуллари» по согласованию с АО «НК «Қазақстан темiр жолы» организовывает первый в текущем году регулярный пассажирский поезд в Казахстан. С 1 апреля 2022 года начинает курсировать поезд №647/648 сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус.

С вокзала «Нукуc» данный поезд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям. А по понедельникам, средам и субботам – из станции «Бейнеу».

Начиная со 2 мая 2022 года, три раза в неделю организовывается регулярный скорый поезд №1/2 сообщением Алматы-2 – Ташкент – Алматы-2 (Тулпар-Тальго).

Из железнодорожного вокзала «Ташкент-Центральный» в Казахстан данный поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. А из железнодорожного вокзала «Алматы-2» в Узбекистан – по понедельникам, средам и субботам.

Фото: railway.uz