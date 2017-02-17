Павлодарские полицейские пожертвовали собой для спасения детей

Происшествия
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Жания Уранкаева
На трассе Павлодар – Астана в аварии, спасая детей, пострадал старшина полиции Мурат Нурсеитов, сообщает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы ДВД Павлодарской области, сотрудники полиции ОВД Баянаульского района на служебной автомашине "Лада-Гранта" сопровождали в Павлодар школьный автобус с детьми, которые направлялись на лыжные соревнования.

"На автодороге Павлодар – Астана, возле поселка Калкаман, 50-летний водитель автомашины "КамАЗ" выехал на полосу встречного движения. Для предотвращения столкновения "КамАЗа" с автобусом, в котором находились 18 детей и четверо воспитателей, старшина полиции Мурат Нурсейтов развернул служебную автомашину поперек дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия старшина полиции с различными травмами госпитализирован в больницу Павлодара", – рассказали о случившемся в областном управлении полиции.

Отметим, что второй полицейский, старший сержант Баянбек Жунусов от госпитализации отказался. 

Пассажиры школьного автобуса не пострадали. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). 

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