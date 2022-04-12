Выставка «Время Восточное» открылась в столичной галерее Forte Kulanshi Art Space.

Представлены живопись, декоративно-прикладное искусство, дизайн. Так, можно увидеть 56 картин 26 узбекских художников. Среди них – Абдулхак Абдуллаев, Исфандиер Хайдаров, Зебо Шарипова, Абдукадыр Юсупов, Алишер Настретдинов, Инна Кулагина, Николай Тетерин, Лев Резников, Михаил Губанов, Мухтархан Исанов. Потрясающие работы известных мастеров раскрывают изменения в стилистике, тематике, образности, происходящие в классической школе узбекской живописи с 1930-х годов до наших дней. Разноплановые, разножанровые произведения объединяет бесконечная любовь к традициям, культуре и ценностям народа и прекрасной страны – Узбекистана, жемчужины Востока, страны шелка, фруктов и плова, в любом уголке которой путника встретят с радушием и уважением.

Организаторы признались: выстроить экспозицию и соз­дать визуальный ряд было непросто, так как каждую работу из коллекции Александра Невгоды хотелось выделить особо, как на богатом узбекском дастархане. Ведь каждое произведение рассказывает свою притчу: о красоте и добре, радости и грусти, мире и любви. Восточные истории полны муд­рости, проверены тысячелетия­ми, говорят о самом главном.

– Мы выставляем узбекских авторов первый раз, и сейчас перед вами особая медитативная восточная сказка, – говорила председатель кураторского совета Центра современного искусства Kulanshi Лейла Махат. – Экспозиция представляет два века узбекской живописи, 9 уникальных коллекционных туркменских ковров ручной работы и модели одежды казахского молодого fashion-дизайна. Все понимают, что Восток – это переплетение огромного количества традиций, красивых обрядов, искусства, оттого выставка получилась немного неожиданной и очень тонкой.

В восточном искусстве, как и в кухне, очень важны сочетания – цвета и формы, вкуса и запаха. Например, туркменские ковры ручной работы, на одном квадратном метре которых мастерицы вяжут по полторы тысячи узелков, «звучат по-разному и меняют цвет в зависимости от направления света».

– Мы хотели показать, чем дышит сегодняшний Восток. Естественно, его история для нас очень важна, потому что мы живем на перекрестке Востока и Запада, находимся в центре Евразийского континента, – подчеркнула Лейла Махат. – Учитывая кочевой менталитет нашего народа, мы всегда очень любопытны в отношении культурных, экономических и иных достижений других стран и народов.