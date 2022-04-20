Первый блин не комом

То ли дом у моих родителей какой-то «сказочный», то ли соседи ответственные, но первое же собрание столичного ЖК «Сказка» по поводу создания ОСИ прошло результативно.

В подъездном чате давно звучали опасения по поводу приближающегося часа «Х». КСК «Курмет» практически «сидело на чемоданах». Поэтому соседи обратились в жилищную инспекцию с просьбой разъяснить, что же теперь делать?

Пришедший на собрание главный специалист отдела жилищной инспекции по району «Сарыарка» управления жилья и жилищной инспекции Нур-Султана Ануар Ракыш рассказал, что законны теперь только две формы правления – ОСИ и ПТ, а все обслуживающие дома КСК, ИП и ТОО будут ликвидированы или перерегистрированы в сервисные компании. К этому привели жалобы самих же жильцов о непрозрачности расходования собираемых средств.

– ОСИ – это некоммерческая юридическая организация по принципу «один дом – одно правление – один счет». Избранный вами председатель каждый месяц должен отчитываться перед жильцами, – объяснил Ануар Ракыш. – Открывается два счета – сберегательный для капремонта, средства с которого можно использовать с согласия 75% жильцов, и эксплуатационный. В штате ОСИ – только председатель, избираемый сроком на один год, он и будет заключать договор с сервисными компаниями.

Можно нанять бухгалтера. Орган правления – совет дома в составе не менее трех человек, столько же должно быть в ревизионной комиссии. Жилищный инспектор также порекомендовал создавать именно ОСИ. ПТ – не юридическая организация, и прибегают к ней в основном малоквартирные дома. В «Сказке» же 75 квартир.

Что касается сервисных компаний, то акимат никаких рекомендаций на этот счет не дает – на рынке полно предложений. После того как председатель будет законно избран на общем собрании или путем опросных листов, акимат начнет работать непосредственно с ним: его включат в чат, Центр ОСИ поможет со всеми юридическими моментами.

– Если это вынужденная мера, то мы никуда не денемся, – выска­зывается сосед.

Дело, кажется, сдвинулось с «мертвой» точки.

Но главный вопрос, который волнует жильцов, это ответственность все еще существующего КСК.

– Любое нововведение начинается с мониторинга. Мы требуем аудита деятельности КСК! Они 20 лет не решали наши проблемы, а теперь их безответственность вроде как списывается? А жильцы, как в сказке, остаются у разбитого корыта? – выступила активистка дома. – Только в прошлом году дважды собирали целевые сборы, но сделали ли они все, что планировали? За три месяца многое еще можно успеть. А так этим прощением долгов КСК мы транслируем бесхозяйственность дальше.

Ануар Ракыш признался, что акимат может проверить КСК только по стандартному проверочному листу, а все претензии к финансово-хозяйственной дея­тельности жильцы должны решать в судебном порядке. Тариф за услуги КСК сейчас составляет 50 тенге за квадратный метр. Но, как сообщил жилищный инс­пектор, минимальный тариф по городу в ближайшее время будет установлен на уровне 70–80 тенге.

Минимальная зарплата председателя ОСИ – 60 тыс. тенге, но за такие деньги вряд ли кто-то будет работать на совесть. Нужно платить 150–200 тыс. В «Сказке» сейчас собирается 350 тыс. тенге в месяц, из них 70% идет на эксплуатационные расходы и только 30% – на зарплату. Соответственно, без повышения тарифа не обойтись.

Что удивительно, люди не против. Правда, на собрание пришли человек 15. Но зато и кандидатуру председателя нашли быстро. Толеген Кумарбекович Толепбергенов переехал сюда недавно, в прошлом он строитель, четыре года возглавлял КСК. Сейчас на пенсии и готов вновь заняться этой работой. Главное, чтоб никто палки в колеса не ставил. Тут же еще один сосед вызвался стать ревизором, потому как это его основная специальность.

– Устав, опросные листы, протоколы, вопросы, которые нужно утвердить на общем собрании, – со всем этим поможем. Потому что, если человек не занимался этим, ему будет сложно, – поддержал жилинспектор. – Многое зависит от личности председателя. Не обязательно быть специалистом по всем вопросам, главное – стрессоустойчивость, умение работать с людьми. Есть дома, которые при КСК были проблемными, а с переходом на ОСИ взяли все в свои руки и навели порядок.