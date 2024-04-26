Первый и единственный в мире памятник букве «Ы» откроют в Бишкеке

В кыргызском языке насчитывается более 600 слов на букву «Ы»

Фото: bga.kg

В столице Кыргызстана 29 апреля в парке «Ынтымак» состоится открытие первого и единственного в мире памятника букве «Ы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kabar.kg.

«Кыргызско-русский словарь насчитывает более 600 слов на букву «Ы». В том числе, благодаря наличию в кыргызском языке этого звука и соответствующей литеры, бренды «кыргыз», «кыргызский народ», «Кыргызстан» стали достойно и искренне воспринимаемы в окружающем мире», — говорится в сообщении.

Отмечается, что памятник будет снабжен QR-кодом, отсылающим посетителя к базовой информации о Кыргызстане: географические сведения, краткая история КР и ее народа, краткий русско-кыргызский словарь и разговорник.

Информация будет опубликована на двух языках: государственном кыргызском и официальном русском.