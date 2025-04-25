Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Видео с места происшествия очевидцы выложили в соцсети.

На кадрах видно, что после наезда автомобиля пострадавший лежит на асфальте в окружении людей.

В полиции начали проверку, чтобы выяснить причины ДТП. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем марки Nissan, совершила наезд на мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. Пострадавший доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», – детализировали в правоохранительных органах.

В городском управлении общественного здравоохранения сообщили, что пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 2 с легким сотрясением мозга. Ему назначено амбулаторное лечение. В данное время пациента отпустили домой.