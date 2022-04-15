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Пилоты красивые, но сырые
Вологодская Галина
собкор по Восточно-Казахстанской области

В регионах ждут продуманных правил поступления в колледжи, а также рабочей электронно-информационной системы.

Хотели как лучше, получилось как всегда

Учебный год подходит к концу, выпускники 9-х и 11-х классов решают, какую выбрать профессию и где учиться. В Восточном Казахстане в профессиональные колледжи традиционно идут поч­ти 70% девятиклассников. По данным областного управления образования, львиную долю ребят принимают по госзаказу, то есть на бесплатные места. Например, в 2021 году на 12 тыс. поступающих было почти 8 тыс. бюджетных мест. И, как надеются на востоке страны, эта цифра еще вырастет – экономике остро нужны квалифицированные рабочие кадры.

В прошлом году в приемную кампанию были внесены новшества. Во-первых, вступительные экзамены отменили, и ребят принимали по среднему баллу аттестата. Во-вторых, учащийся мог выбрать не одну, а четыре специальности, чтобы гарантированно попасть хотя бы на одну. В-третьих, расширили квотные категории молодых людей, чьи документы должны рассматриваться в первую очередь. Речь идет о 9 категориях юношей и девушек из социально уязвимых слоев. В-четвертых, заработало правило «деньги за студента»: вместо прежней системы распределения госзаказа по колледжам стали выделять финансы на специальность. Сколько учащихся выберут колледж для обучения по той или иной специальности, столько средств и получит учебное заведение по госзаказу.

– Новшеством стало зачисление через информационную систему, – рассказала руководитель отдела ТиПО облуправления образования Гульмира Искакова. – Сегодня каждый ребенок умеет пользоваться компьютером. На портале была вся информация о специальностях, учебных заведениях. Дети могли подать документы, не выходя из дома. Платформу создали, чтобы обеспечить прозрачность и исключить коррупционные риски.

Принцип такой: учащийся заполняет онлайн графы с оценками, прикладывает скан аттестата, специалисты управления и сотрудники колледжа проверяют достоверность. По мнению облуправ­ления, сама система исключает возможность завысить балл или поступить по знакомству.

В 2021 году каждый регион самостоятельно разрабатывал такие информационные платформы. По своему усмотрению, спешно, с «косяками». В этом году в Министерстве образования и науки пообещали единый респуб­ликанский портал. Но развели руками в облуправлении: до сих пор ничего нет. Ждем.

– В основном речь идет о поступлении девятиклассников, – пояснила руководитель отдела. – Они совсем еще дети, родители их не отпускают далеко от себя. Поэтому выпускники чаще всего выбирают учебное заведение рядом с домом. Но у нас есть колледжи единственные в своем роде. Например, в Семее это колледж геологоразведочный, есть колледж геодезии, который готовит картографов, или транспорта – единственный в стране, выпускаю­щий водников. Там принимают ребят из других регионов. Дети едут в Семей из Алматинской, Павлодарской и других областей. Конечно, нужна единая информационная платформа, чтобы ребенку не путешествовать за сотни километров только ради подачи документов. Мы надеемся, что база заработает. Хотя сами понимаете – сроки давно горят, и есть опасения, что будет каша. Нужно ведь предусмотреть массу технических моментов.

В самих колледжах прошлогодний эксперимент с региональными порталами назвали провальным. Указание из столицы поступило только в марте. Разработчики действовали вслепую, не имея единых требований, в пожарном порядке, на ходу подстраиваясь под все новые пожелания МОН – чтобы действовала опция по учету квот, чтобы база данных синхронизировалась с базой Министерства внутренних дел и egov.kz, чтобы работало СМС-оповещение... Вышло, мягко говоря, не очень, причем во всех областях.

– На систему зачисления по итогам среднего балла аттестата возлагалась задача исключить коррупционные риски, – рассказали в электротехническом колледже Семея. – На самом деле коррупционные риски ушли в портал. У нас не было возможности посмотреть, кто и как там рулит. Где гарантия, что администратор за деньги не вбивал подправленные данные?

Другой прошлогодней неудачей эксперты назвали пробный опыт системы «деньги за студента». В политехническом колледже Усть-Каменогорска привели пример: при госзаказе в 170 мест на специальность «программное обеспечение и вычислительная техника» эти места оказались раскиданы примерно по десяти учебным заведениям. Где-то зачислили одного учащегося, где-то –двоих-троих. В усть-каменогорское учебное заведение поступили шестеро, хотя заявление подавали 46 абитуриентов. При этом в группах должно быть не менее 15 человек.

– Как так? – поделился эмоция­ми директор колледжа Исатай Исин. – Министр ставит задачу сделать образование доступным, а по факту ребята, выбравшие наш колледж, не смогли у нас учиться! Если в МОН хотят исключить коррупционные риски, пусть оставят зачисление по среднему баллу аттестата, но закрепят за каждым колледжем квоту в зависимос­ти от потребности, например, 30 мест на одну специальность, 20 –на другую. Учащиеся сдали документы – мы провели конкурс на сайте областного управления образования. Все открыто, прозрачно. Мы знаем, что эти ребята к нам придут. Абитуриенты, которые хотят у нас учиться, знают, что поступят к нам.

Сейчас, по словам экспертов, все дедлайны пройдены, но от МОН так и нет ни единого информационного портала, ни правил приема, ни инструкций по распределению госзаказа. Полная неопределенность. «Новшества идут одно за другим, – заметили в семейском учебном заведении. – Мы за ними не успеваем. Одно начинают, быстро забывают, снова что-то новое придумывают. Анализом никто не занимается, выводы не делаются. У «пилотов» красивые названия, но они сырые, внедряются с колес.

Не знают таблицу умножения

По итогам прошлогодней кампании специалисты сделали ряд наблюдений. Самый большой конкурс, например, показали педагогические специальности – на них пришли много учащихся со средним баллом аттестата 5, то есть «круглых» отличников. Следом по популярности – медицинские специальности, также показавшие высокий проходной балл. Другими словами, эти профессии вновь становятся привлекательными в глазах молодежи, видимо, сказываются и принятый в стране Закон «О статусе педагога», и уважение к медработникам, заметно выросшее во время пандемии. В этом году по планам МОН порог для поступающих в педколледжи составит не менее 4 баллов, и это справедливо – троечникам не место среди тех, кто хочет стать учителем.

К сожалению, остается риск, что часть учащихся «пролетит» мимо гранта. Как объяснили в облуправлении, госзаказ формируется на основе востребованности предприятий в кадрах, просчитанной на ближайшие 5 лет. Однако запросы производственников и желания молодых людей – это две большие разницы. В сфере обслуживания избыток рабочей силы, госзаказ мизерный, но выпускники все равно выбирают эти квалификации. Зато по тем, что востребованны в экономике, недобор. В МОН предложили решать проблему с помощью двусторонних договоров на подготовку определенного количества специалистов. Например, трем-четырем предприя­тиям нужны электромонтеры, в колледже набирают группу, учат по госзаказу. И дальше эти ребята получают распределение на конкретные предприятия.

– Эти правила еще не утверждены, но все их ждут, – отметил руководитель усть-каменогорского политехнического колледжа. – Сейчас большинство наших выпускников не хотят работать, все говорят: «Буду поступать в вуз». И это проблема. Молодой специалист приходит в энергокомпанию и слышит: зарплата 80 тысяч тенге. А он, пока учился и подрабатывал официантом, за ночь получал
20–30 тысяч тенге. Конечно, парень говорит: «Я не пойду в РЭК». Мы начинаем уговаривать, но на самом деле разнообразия предложений нет. Число предприятий ограниченное, конкуренции нет, везде низкие зарплаты. Компаниям очень нужны кадры, но чтобы получить квалифицированного специалиста среднего звена, ему нужно платить хотя бы на уровне бармена.

Другая серьезная проблема, с которой сталкиваются все колледжи, где готовят технарей, – чудовищно низкий уровень знаний вчерашних школьников. Некоторые не знают таблицу умножения, не умеют читать и писать. С 2017 года, когда бывшие техникумы перепрофилировали в колледжи с целью обу­чения рабочим квалификациям, преподавателям пришлось долго перестраиваться. Учебные заведения получили абсолютно новый для себя контингент.

Тревожным специалисты называют состояние сельскохозяйственных колледжей. Материально-техническая база здесь со времен царя Гороха, круг специальностей – устаревший. Дети отказываются поступать. По словам Гульмиры Искаковой, облуправление образования уже обратилось в Министерство и к сенаторам с просьбой пересмот­реть коэффициент подушевого финансирования сельхозколледжей либо вообще отменить его. В сегодняшнем виде принцип «деньги за студента» для этих учебных заведений равносилен смертельному приговору.

– Сначала их нужно переоснас­тить, – заметила руководитель отдела ТиПО. – Нужны серьезные средства на уровне государственной программы.

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