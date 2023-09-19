Плативший по 20 тысяч тенге алиментов должник оказался миллионером в Абайской области

Культура и общество
419
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прокуратура Абайской области проверила работу судебных исполнителей при взыскании алиментов и выявила грубые и системные нарушения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: diapazon.kz

Прокуратура установила, что судебные исполнители допустили 50 фактов непринятия мер по обращению взыскания на зарплату и на имущество, 14 фактов необращения взыскания на денежные средства. В результате с банковских счетов должников снято 116,4 млн тенге без выплаты алиментов.

«К примеру, должник по алиментам неоднократно снимал со своего арестованного счета деньги на общую сумму 2,7 млн тенге, при наличии задолженности в 513 тысяч тенге перед своими детьми. В отношении судебного исполнителя проводится досудебное расследование за злоупотребление полномочиями по уголовной статье 251», – привели пример в надзорном органе.

Выявлено и отсутствие контроля за удержанием алиментов, что позволяет должникам скрывать свои истинные доходы и платить на содержание своих детей в разы меньше.

«С 2022 года бывший супруг ежемесячно платил детям алименты в 15-20 тысяч тенге, тогда как только с июля по ноябрь прошлого года на счета должника поступило 13,7 млн тенге. Однако судебный исполнитель не обратил на это внимание», – поделились еще одним примером в ведомстве.

Прокуратура внесла в региональную палату акт надзора об устранении нарушений законности.

 

 

#дети #Абайская область #прокуратура #долг #права детей #алименты

Популярное

Все
Токаев пригласил президента Румынии принять участие в Международном форуме Астана
Где хочу, там и строю
Призвать к ответу дебоширов
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Индекс стресса пока в норме
Своим не место на прилавке?
ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение
Перехватить облака, чтобы полить степь
Миссия – творить добро
Инклюзия – иллюзия?
Как снизить выбросы метана и насколько это дорого?
Закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло
Сайгаки: от вреда до пользы один шаг
В Китае выступят 524 атлета
Красивые традиции
Стал первым Ризабек!
У каждого своя дорога
То высохнет, то вымокнет
Приступить к реализации
Сохранить стратегический ресурс
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Как будет регулироваться платформенная занятость
Таиланд отменил визы для туристов из Китая и Казахстана на пять месяцев
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Задача сложная, но выполнимая
При маловодье много ль будет риса?
Когда волк не помощник
Как пережить болезни роста цифровой журналистики?
Я б в рабочие пошел
Долгие годы жили и не вникали
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Всадницы возвращаются домой
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
В Семее выбрали самую красивую девушку
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Сумку с оружием и боеприпасами нашли полицейские в Шу
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Душанбе
Урожай или сайгаки: пора ставить вопрос ребром
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Как выучить язык и обрести друзей
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Смешались в кучу кони, люди...
Суррогатный алкоголь на 9 млн тенге пытались продать в Аста…
На 36 млн тенге "поощрила" себя за работу главбух школы в С…
Бухгалтера "Казахтелекома" обвиняют в хищении более 640 млн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]