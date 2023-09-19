Плативший по 20 тысяч тенге алиментов должник оказался миллионером в Абайской области

Прокуратура Абайской области проверила работу судебных исполнителей при взыскании алиментов и выявила грубые и системные нарушения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Прокуратура установила, что судебные исполнители допустили 50 фактов непринятия мер по обращению взыскания на зарплату и на имущество, 14 фактов необращения взыскания на денежные средства. В результате с банковских счетов должников снято 116,4 млн тенге без выплаты алиментов.

«К примеру, должник по алиментам неоднократно снимал со своего арестованного счета деньги на общую сумму 2,7 млн тенге, при наличии задолженности в 513 тысяч тенге перед своими детьми. В отношении судебного исполнителя проводится досудебное расследование за злоупотребление полномочиями по уголовной статье 251», – привели пример в надзорном органе.

Выявлено и отсутствие контроля за удержанием алиментов, что позволяет должникам скрывать свои истинные доходы и платить на содержание своих детей в разы меньше.

«С 2022 года бывший супруг ежемесячно платил детям алименты в 15-20 тысяч тенге, тогда как только с июля по ноябрь прошлого года на счета должника поступило 13,7 млн тенге. Однако судебный исполнитель не обратил на это внимание», – поделились еще одним примером в ведомстве.

Прокуратура внесла в региональную палату акт надзора об устранении нарушений законности.