По 500 тысяч каждому: рабочие на Тенгизе требуют бонусы

Около 200 рабочих подрядной нефтяной компании ТОО "Senimndi Kurylys" вышли с требованиями о выплате им бонусов в размере 500 тыс. тенге и повышении заработной платы, передает Кazpravda.kz .

Фото: bureau.kz

В ТШО "Тенгизшевройл" разъяснили правила выплаты бонусов.

"По поводу единовременного бонуса. 500 000 тенге получают работники компаний, у которых не было повышения зарплаты на 8,4%. А те работники компаний, где было повышение заработной платы получают по 300 000 тенге. Именно таким образом получается сохранить равенство в выплатах всем работникам, которым положен этот бонус. Этот бонус выплачивается только один раз", – проинформировали в компании.

Как сообщили в ТШО, ситуация находится под контролем. Руководство компании-подрядчика Senimndi Kurylys принимает незамедлительные действия для решения возникшего вопроса. Также уточняется, что производство и другие работы не приостановлены.

Ситуацию прокомментировала и пресс-служба акима области.

"На месторождении Тенгиз создана специальная комиссия под председательством акима Жылыойского района. В состав комиссии вошли представители ТОО «Тенгизшевройл», руководство и рабочие Senimdi Kurylys, сотрудники управления государственной инспекции труда Атырауской области. Об итогах работы комиссии будет сообщено дополнительно".