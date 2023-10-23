По девять лет и миллиарды в придачу

Общество
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Любовь Доброта

Солдаты срочной службы признаны виновными в ЧП в воинской части под Таразом и приговорены к лишению свободы.

В военном суде Шымкентского гарнизона оглашен приговор по факту пожара и взрыва в воинской части, дислоцируемой в Байзакском районе Жамбылской области.

Резонансное ЧП произошло 26 августа 2021 года. В воинской части вспыхнул пожар возле одного из складов, став причиной последовавшего затем взрыва боеприпасов. Взрывная волна ощущалась за десятки километров от места ЧП. На месте погибли 18 человек. Нанесен огромный материальный ущерб: повреждено больше 100 жилых домов, 12 коммерческих объектов и 3 школы.

Уголовное дело состоит из более 800 томов. Суд заслушал почти 300 потерпевших и свидетелей, чтобы разобраться во всех перипетиях дела и определить степень вины всех, кто попал в поле зрения следствия.

В результате долгого расследования на скамье подсудимых оказались шесть человек, среди которых двое бывших солдат срочной службы и четыре офицера. Судья военного суда Шымкентского гарнизона Бурлибай Каипов на протяжении полутора часов озвучивал приговор, согласно которому двое из шести обвиняемых признаны судом невиновными. Это Ерлан Бошай и Берик Омарбеков.

Еще двоих – и. о. командира войсковой части 28349 Аслана Бакытжанова и его заместителя Руслана Несипкалиева – суд признал виновными в халатном отношении к службе. Впрочем, руководству части удалось избежать реального срока наказания. Их суд отпустил из зала суда, объяснив это решение истечением срока давности со времени совершения преступления.

Виновными в трагическом происшествии, повлекшем колоссальные последствия, признаны рядовые Ерпулат Туранов и Асет Аширбай, которые якобы подожгли тряпку небольшого размера, забросив затем ее в склад с боеприпасами. Это и стало причиной возникновения пожара, детонации боеприпасов и последовавшего мощного взрыва.

Впрочем, в зале суда военнослужащие свою вину не признали. Этой же позиции придерживается и сторона защиты.

– Там трехуровневая защита – профнастил, сетка-рабица и стекло – так прокомментировал после вынесения приговора ситуацию адвокат Сагадат Амре. – Мой подзащитный по логике следователей якобы открывает часть сетки, горящую тряпку закидывает за нее. А за ней ведь стекло, но нигде в обвинительном акте, да и во всем деле нет ни слова о том, что он разбил стекло. Суд сейчас при оглашении вышел за рамки обвинения. Есть свидетели – пожарные, которые при тушении пожара разбивали эти стекла. Это говорит о том, что стекла были целые. При проведении следственного эксперимента, когда через сетку-рабицу закидывали тряпку, то она попадала между сеткой и стеклом. Она никак не могла попасть в склад, чтобы загорелись боеприпасы.

Адвокаты осужденных военнослужащих утверждают, будто бы все обвинение строится на показаниях единственного свидетеля, который якобы видел солдат.

Между тем судья приговорил 20-летнего Ерпулата Туранова по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, к девяти годам лишения свободы. Наказание ему предстоит отбывать в колонии средней безопасности. Асет Аширбай получил аналогичное наказание. Суд также вменил осужденным возместить нанесенный материальный ущерб, сумма которого составляет 24 млрд 583 млн тенге.

#военнослужащие #приговор #Тараз

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