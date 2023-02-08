"По неофициальной информации, 4 казахстанца без вести пропали в Турции" – Уфук Экиджи

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи ответил, есть ли данные о пропавших во время землетрясения казахстанцах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Уфук Экиджи сообщил, что у него нет официальной информации о том, сколько граждан Казахстана пропали или погибли.

«В соцсетях есть информация, согласно которой 1 гражданин Казахстана пропал в Турции в регионе землетрясения. Сейчас проводятся работы по его поиску. На сегодня другой информации нет. Согласно последней информации, 4 гражданина Казахстана пропали. Трое в провинции Хатай и молодая девушка в городе Адана», – сообщил посол.

Позже он добавил, что эта информация неофициальная.

«Это информация не пришла по официальным каналам, опубликована в соцсетях. Пока информация о необходимости поиска таких людей официально не поступала», – резюмировал Экиджи.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 7 108 человек, пострадали более 41 тысячи.

Ранее сообщалось, что во время землетрясения в Турции пропал казахстанец – международный агент технопарка Astana Hub Мирус Курмашев.

Между тем, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тысяч казахстанцев.