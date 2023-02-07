Казахстанец пропал в Турции

Во время землетрясения в Турции пропал казахстанец – международный агент технопарка Astana Hub Мирус Курмашев. Информацию подтвердил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: facebook.com/m.madiyev

Как проинформировали в МИД, на данный момент пропавшего казахстанца ищут.

«Как сообщил его брат Алмат Курмашев, на момент землетрясения он находился в Турции, в городе Хатае. После землетрясения связь с ним прервалась. Связаться с ним родным и близким не удалось до сих пор. Брат и друзья Мируса и казахстанские волонтеры сегодня ночью вылетают на поиски. Просим всех, кто может помочь информацией или подключиться к поискам в Турции, связаться с братом Мируса Алматом по телефону 8 702 430 20 21», – написал генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев в сети Facebook.

Ранее в Министерстве иностранных дел РК сообщили, что граждан Казахстана в списках погибших и пострадавших при землетрясениях в Турции нет. Между тем в общей сложности, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тысяч казахстанцев.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции превысило 3,5 тысячи человек.