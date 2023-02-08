Число жертв землетрясений в Турции достигло 7 108 человек

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи привел последние данные по погибшим и пострадавшим из-за землетрясений в Турции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: aa.com.tr

По информации турецкого посла, установлено, что разрушено и пострадало 5 775 зданий.

«К сожалению, по мере ликвидации последствий землетрясений увеличивается количество жертв. На данный момент количество погибших составляет 7 108, количество пострадавших превысило 41 тысячу», – сказал Уфук Экиджи.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поручил Правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

Ранее Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Спасатели МЧС РК уже приступили к поисково-спасательным работам.

8 февраля в Турцию отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.