В Турции могут находиться около 75 тысяч казахстанцев – МИД

Фото: пресс-служба МИД РК

«Сегодня утром в 10:00 из Алматы в Турцию вылетел специальный борт МЧС РК. Самолет недавно прибыл в турецкий город Газиантеп, где наши спасатели в координации с турецкими коллегами развернут свои силы для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Этим же бортом планируется привезти в Казахстан некоторых наших граждан, которые изъявили желание вернуться домой. По состоянию на 15:00 – 18 человек, из них 16 граждан РК и двое граждан Кыргызстана. Ожидается прибытие борта в Астану. Время вылета будет сообщено дополнительно», – рассказал Айбек Смадияров.

По его словам, идет «перекличка» в реальном времени, кого отправить домой этим бортом».

«Это не эвакуация, так как борт МЧС прибывает туда с нашим отрядом, то есть, естественно, он не может там долго находиться, сразу же должен вернуться. И как раз таки в Газиантепе находится группа наших граждан, которые могут вернуться на этом борту. Это не означает, что мы собираем со всей Турции в этом городе наших граждан. Речь об эвакуации пока не идет. Рейсовые самолеты летают в обычном режиме. Поэтому нашим гражданам, кто оказался в трудной ситуации, нужно обратиться в авиакомпании и перебить свои билеты и через Стамбул, Анкару или Анталью вылетать по разным направлениям», – сориентировал спикер.

В целом, на консульском учете в Турции состоят 968 граждан Казахстана: в Анкаре – 498, в Стамбуле – 45, в Анталье – 189. При этом, по последним данным, в Турции обучаются 8 219 наших студентов. В общей сложности, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тысяч казахстанцев, озвучил официальный представитель МИД.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло 2 мощных землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш.

7 февраля землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья турецкой провинции Хатай в акватории Средиземного моря. Подземные толчки были зафиксированы в 02:29 по местному времени в 50,7 км от района Яйладагы.

В 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений.