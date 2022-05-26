Фото: Kazpravda.kz
Общество
По отпечаткам пальцев: "новые правила" для зачисления ребенка в 1 класс рассылают в Казнете

В казахстанских Telegram-каналах распространяется информация о том, что для зачисления детей в первые классы школы требуют отпечатки пальцев детей наряду с целым пакетов других документов. На самом деле, таких требований в казахстанских школах нет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Как сообщили в Министерстве образования и науки РК, для зачисления детей в первые классы казахстанских школ подобных сведений предоставлять не нужно.

«Прием детей в первый класс осуществляется с шестилетнего возраста. Для поступления в школу через портал «Электронное правительства» или на бумажном носителе с 1 апреля по 1 августа родители предоставляют следующие документы:

- заявление о приеме в школу;

- свидетельство о рождении ребенка;

- справку о состоянии здоровья, форма №063у;

- паспорт здоровья ребенка 026/у-3;

- фото ребенка размером 3х4 см (2 штуки)», — сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что в рассылаемом видео показан перечень требуемой для поступления в школу информации. В нем есть такие пункты, как реквизиты полиса ОМС, СНИЛС и прочие данные, которых у граждан Казахстана нет.

Таким образом, распространяемое в казахстанских чатах сообщение не имеет отношения к нашей стране.

 

 

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