По реализации 10-летней антикоррупционной стратегии отчиталось профильное агентство

Информация о ходе выполнения в 2016 году Плана мероприятий на 2015 – 2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы
В 2016 году в соответствии с Планом мероприятий на 2015 – 2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы, утвержденным постановлением Правительства от 14 апреля 2015 года № 234, государственными и местными исполнительными органами осуществлялась реализация 41 мероприятий.
Пункт 5 Плана.
Центральными и местными государственными органами проводится работа по функционированию на ведомственных интернет-ресурсах
специальных разделов о принимаемых ими мерах по противодействию коррупции и на постоянной основе осуществляется их наполнение соответствующей информацией.
Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции (далее – Агентство) на регулярной основе проводится мониторинг интернет-ресурсов центральных государственных и местных исполнительных органов на предмет наличия соответствующих вкладок, а также их качественному наполнению актуальной информацией по линии противодействия коррупции.
Мониторинг интернет-ресурсов 2016 года показал, что практически на всех сайтах государственных органов соответствующий раздел размещен в различных вкладках, что значительно затрудняет их поиск.
В этой связи, в адрес центральных государственных органов и местных исполнительных органов Агентством направлено письмо о необходимости обеспечения единого подхода к наименованию и расположению вкладок (от 22 июня 2016 года № 04-2-6/3196).
Также рекомендовано обеспечить своевременную актуализацию информации и рассмотреть возможность ведения интернет-ресурсов на английском языке, что будет способствовать доступности информации для иностранных экспертов, осуществляющих оценку и рейтингование государств.
Пункт 10 Плана.
Агентством в Администрацию Президента внесено предложение о нецелесообразности пересмотра размера денежного вознаграждения лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказавшим содействие в борьбе с коррупцией, в процентном соотношении от размера возмещенного вреда (исх. № 3-6/952 от 11.03.16г.).
Установление суммы денежного вознаграждения в процентном соотношении от размера возмещенного вреда будет воспрепятствовать развитию патриотических чувств, духовных ценностей и «нулевой терпимости» к коррупции каждого гражданина.
Пункт 11 Плана.
Уполномоченными государственными органами разработаны и утверждены соответствующие нормы снабжения портативными видеорегистраторами для сотрудников подразделений пограничного контроля, органов внутренних дел и таможенной службы органов государственных доходов (приказы КНБ от 7 апреля 2016 года№ 34-ДСП, МВД от 7 сентября 2015 года № 748, МФ от 09 декабря 2016 года № 655 (осуществляется переутверждение по причине несоблюдения установленных процедур регистрации).
Пункт 12 Плана.
Министерством по инвестициям и развитию в Министерство национальной экономики внесены предложения по передаче функции приема и выдачи документов в центры обслуживания населения по следующим 3 государственным услугам в области промышленной безопасности:
Кроме того через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» уже оказываются такие государственные услуги в области промышленной безопасности, как:
Пункт 13 Плана.
Министерством образования и науки совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами осуществлена проработка вопроса автоматизации процесса приема документов на конкурс по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, профессиональным и послесредним образованием (предложения внесены в Правительство 17 июля и 8 сентября 2016 года).
По результатам проработки предложено прием документов на конкурс по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, профессиональным и послесредним образованием перевести в разряд государственной услуги.
В этой связи в настоящее время Министерством образования и науки совместно с Министерством информации и коммуникаций проводится соответствующая работа по переводу данной услуги в разряд государственной.
Пункт 15 Плана.
Министерством национальной экономики проработаны и внесены в Правительство предложения по вопросу перехода на электронную форму предоставления отчетности и информации государственными органами, должностными лицами, физическими и юридическими лицами в антимонопольный орган (исх. № 38-01/11154//234 (п. 15) от 20.06.16г.).
Согласно внесенным предложениям переход на электронную форму предоставления соответствующей отчетности и информации предполагается осуществить посредством дальнейшего развития информационной системы «Электронная база данных по мониторингу деятельности монополистов» (планируется автоматизировать отдельные функции Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции, а также организовать предоставление в электронном формате заявок (утверждение тарифов и инвестиционных программ) и отчетов субъектов естественных монополий и регулируемых рынков) посредством новой сервисной модели.
Пункт 16 Плана.
Внедрение модуля цен требует масштабной доработки Автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки» (далее – АИИС ЭГС).
В этой связи данное мероприятие включено в ТЭО «Развитие АИИС ЭГЗ на 2016 – 2017 годы
» и планируется реализовать до конца 2017 года.
Модуль цен АИИС ЭГЗ предполагает формирование средних цен на основе привязки классификатора товаров, работ и услуг к фактическим ценам по результатам государственных закупок.
Пункт 17 Плана.
Приказом Министерства национальной экономики от 15 декабря 2016 года № 514 внесены поправки в приказ Агентства по регулированию естественных монополий от 17 июля 2013 года № 213-ОД «Об утверждении Правил утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий»,
предусматривающие сокращение до 20 документов перечня документов, прилагаемых к заявке субъектов естественных монополий при утверждении тарифной смены, тарифа или его предельного уровня.
Пункт 18 Плана (исполнен в 2015 году, информация предоставлена в Администрацию Президента 14 марта 2016 года № 23-12/01-52//986 (п. 2)).
Пункт 19 Плана.
Приказом Министерства образования и науки от 30 июня 2016 года № 414 утверждены Правила формирования перечня недобросовестных поставщиков услуг, товаров по организации питания обучающихся и воспитывающихся в организациях дошкольного, среднего образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, Правилами организации питания обучающихся в организациях среднего образования и приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях образования, организациях образования для детей-сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными приказом Министерства образования и науки от 31 декабря 2015 года № 717, также установлен запрет на участие в конкурсах по выбору поставщиков услуг и товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования лиц, состоящих в Реестре недобросовестных участников государственных закупок, формируемый в соответствии с Законом «О государственных закупках».
Пункт 20 Плана.
Закон от 18 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц» предусмотрено поэтапное внедрения декларирования доходов и имущества физических лиц, в том числе декларирования источников расходов на приобретение недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, доли участия лицами, занимающими ответственную государственную должность, уполномоченными на выполнение государственных функций и приравненными к ним, а также их супругами.
Пункт 26 Плана.
Агентством в период с 1 января по 1 июня 2016 года проведен конкурс на лучшие журналистские публикации на антикоррупционную тематику.
Для участия в конкурсе 62 журналиста направили 153 материала (телеканалы – 24, газеты – 100, информагентства – 29).
23 июня 2016 года проведена церемония награждения победителей конкурса по трем номинациям.
Так, в номинации «Лучшая телевизионная работа» победила Курымбаева М. (телеканал «Қазақстан-Павлодар»), в номинации «Лучшая печатная публикация» – Семенова О. (газета «Казахстанская правда»), в номинации «Лучшая интернет-публикация» – Кушерова Г. (Интернет газета «Сақ kz»).
Пункт 29 Плана (исполнен в 2015 году, информация предоставлена в Администрацию Президента 14 марта 2016 года № 23-12/01-52//986 (п. 2)).
Пункт 30 Плана (исполнен в 2015 году, информация предоставлена в Администрацию Президента 14 марта 2016 года № 23-12/01-52//986 (п. 2)).
Пункт 31 Плана.
В 2015 году Министерством образования и науки разработаны Методические рекомендации и критерии по наполнению онлайн-порталов вузов, предусматривающие размещение на соответствующих интернет-ресурсах информации о:
- обучении студентов;
- распределении грантов;
- распределение мест в общежитии;
- движении контингента студентов.
В настоящее время ВУЗами осуществляется плановая работа по приведению их интернет-ресурсов в соответствие с вышеназванными методическими рекомендациями (данная работа завершена в 9 ВУЗах).
Пункт 33 Плана.
Министерствами энергетики и сельского хозяйства 30 июня 2016 года утверждены графики-закрепления областей за нефтеперерабатывающими заводами по поставке дизтоплива на полевые работы 2016 года.
Пункт 40 Плана.
В рамках реализации Закона от 29 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования деятельности правоохранительных органов и порядка прохождения правоохранительной службы» руководителями правоохранительных органов приняты ведомственные приказы, которыми утверждены Методика оценки результатов кадрового обеспечения и качества работы субъектов кадровой политики, Правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности, Система и критерии карьерного роста , а также Методика осуществления кадрового прогноза в соответствующих правоохранительных органах (приказы ГП от 26 декабря 2015 года № 162дсп, МВД от 7 декабря 2015 года № 998, АДГСПК от 07 октября 2016 года № 4, МФ от 29 декабря 2015 года № 725).
Пункт 41 Плана.
Генеральной прокуратурой совместно с правоохранительными органами в марте 2016 года утвержден Межведомственный план по повышению уровня доверия населения к сотрудникам правоохранительных органов и пересмотру критериев оценки их деятельности, предусматривающий реализацию в 2016-2017 годах 14 соответствующих мероприятий.
Пункт 42 Плана.
Руководителями правоохранительных органов утверждены Правила отбора и осуществления предварительного изучения кандидатов, принимаемых на правоохранительную службу (приказы ГП от 26 декабря 2015 года № 156, МВД от 7 декабря 2015 года № 1000, МФ от 29 декабря 2015 года № 720, АДГСПК от 07 октября 2016 года № 4).
Вышеуказанные Правила предусматривают механизм мотивации карьерного роста сотрудников правоохранительных органов путем продвижения от нижестоящих к руководящим должностям, а также систему карьерного планирования сотрудников правоохранительных органов в увязке с результатами их деятельности (Правила и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности, Система и критерии карьерного роста), а также механизмы конкурсного отбора и принципа меритократии в кадровую политику правоохранительных органов (принцип меритократии реализован путем введения системы показателя конкурентоспособности - формализованное числовое выражение профессионального потенциала кандидата на службу и сотрудника, основанное на профессиональных компетенциях, а также ключевых для должности показателях и объективных данных о профессиональных достижениях).
Пункт 43 Плана.
Указом Президента от 21 декабря 2016 года № 390 усовершенствована процедура проведения аттестации сотрудников правоохранительных органов (детализирован порядок собеседования при аттестации).
Кроме того, Законом от 23 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы» с 2016 года изменен порядок приема лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу.
В соответствии с нововведениями тестирование на знание законодательства, а также оценки личных качеств кандидатов на правоохранительную службу осуществляется в Агентстве.
Также Законом от 29 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования деятельности правоохранительных органов и порядка прохождения правоохранительной службы», а также принятыми в его реализацию ведомственными актами правоохранительных органов усовершенствован процесс формирования кадрового резерва.
Пункт 44 Плана.
Агентством совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой, министерствами финансов и внутренних дел в марте 2016 года утвержден Межведомственный план профилактических мероприятий по предупреждению коррупции в судах и правоохранительных органах на 2016 год, предусматривающий реализацию 12 мероприятий.
Пункт 45 Плана.
Министерством национальной экономики совместно с правоохранительными органами в Администрацию Президента внесены предложения по вопросу внедрения новой системы оплаты труда сотрудников правоохранительных органов по результативности их вклада в работу и материальной мотивации (исх. № 17-6/11154//234 (п.45) от 30 июня 2016 года).
Пункт 46 Плана.
Агентством совместно с правоохранительными органами выработаны и внесены в Администрацию Президента предложения о совершенствовании системы ежегодной оценки деятельности правоохранительных органов (исх. № 04-1-5/2373 от 29 декабря 2016 года).
Пункт 47 Плана.
Министерством внутренних дел введена в промышленную эксплуатацию Информационная система для миграционной полиции (акт ввода от 8 декабря 2016 года).
Основной целью Информационной системы миграционной полиции является совершенствование миграционной политики путём внедрения эффективных механизмов миграционного контроля на основе формирования банка данных о внутренних и внешних миграционных процессах, а также автоматизации процессов интеграционного взаимодействия с другими информационными системами и базами данных, создаваемыми в рамках «электронного правительства».
Пункт 49 Плана.
В целях организации широкой информационно-пропагандисткой работы 19 марта 2016 года утвержден Комплексный план по организации деятельности, направленной на формирование антикоррупционной культуры в обществе на 2016 год.
В целях формирования нулевой терпимости к коррупционным правонарушениям Агентством и территориальными департаментами в СМИ опубликованы 42 цикла специальных передач (репортажей), 12 ток-шоу, 19 антикоррупционных роликов.
В эфир на регулярной основе выходили республиканские и региональные передачи.
В результате информационно-разъяснительной работы Агентством за отчетный период организовано 235 пресс-конференций и брифингов, транслировано на республиканских и местных телеканалах свыше 1735 телесюжетов, по радио озвучено 468 информационных сообщений, направленных на повышение уровня антикоррупционной культуры в обществе.
В печатных СМИ опубликовано 3151 материалов, в том числе 635 авторских статей. В интернет-пространстве, на сайтах информационных агентств на антикоррупционную тематику размещено 8 197 статей и заметок.
Также в 2016 году активная информационно-разъяснительная деятельность антикоррупционной направленности в СМИ проводилась следующими государственными органами:
Министерством информации и коммуникаций в СМИ опубликовано 2573 материала на антикоррупционную тематику. Из них на республиканских телеканалах – 104 сюжета, на страницах печатных СМИ – 82 статьи, на интернет-ресурсах – 1246 публикаций, в региональных
СМИ – 1141 материалов;
Генеральной прокуратурой проведено 2979 мероприятий, направленных на профилактику коррупционных проявлений, в том числе 29 конференций, 5 пресс-конференций, 224 семинара, 296 круглых столов;
Министерством финансов опубликовано 1419 статей в СМИ, даны 107 интервью, 61 выступление на радио, проведено брифингов, семинаров, «круглых столов» конференций – 1161, обеспечено транслирование 10 видеороликов;
Министерством здравоохранения и социального развития организовано
и проведено 24 информационно-пропагандистских работ.
Пункт 50 Плана.
В 2016 году приняты меры по трансляции социальных аудио-, видеороликов по разъяснению основных направлений антикоррупционной политики государства, направленных на формирование у граждан нетерпимости к проявлениям коррупции.
Так на телеканалах «Хабар», «Kazakh.tv» и «Хабар 24» транслировались видеоролики о разъяснение недопустимости получения подарков государственными служащими.
Кроме того на телеканале «Хабар» в период с февраля по октябрь 2016 года транслировались видеоролики «Коррупция» (61 раз) и «Усиление борьбы с коррупцией» (30 раз).
Пункт 51 Плана.
В эфире радио «Астана» действуют постоянные рубрики «Антикоррупционный формат», «Сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл» в рамках программ «Право знать», «Әділет әлемі», «Заңгер кеңесі» и «Территория права».
В печатных СМИ действует 156 постоянных рубрик антикоррупционной направленности, в том числе в республиканских – 6, региональных – 150.
Действуют такие рубрики по антикоррупционной тематике как «Жемқорлық-індет, жою міндет» (газета «Егемен Қазақстан»), «Закон
и порядок», «Панорама событий», «Мониторинг», «Актуально» (газета «Казахстанская правда»), «Право», «Преступление и наказание» (газета «Юридическая газета», «Көзқарас», «Жемқорлық», «Қоғам» (газета «Заң газетінде»); «Суд да дело», «Злоба дня», «Скандал» (газета «Время»); «Саясат», (газета «Айқын»); «Социум» (газета «Аргументы и факты»); «Общество» (газета «Литер») и другие.
Пункт 52 Плана.
Агентством совместно с местными исполнительными органами проведена работа по включению в планы работы областных и региональных комиссий по противодействию коррупции на 2016 год вопросов по формированию антикоррупционной культуры в обществе.
Пункт 53 Плана.
Во всех высших учебных заведениях утверждены планы работ по формированию нетерпимости к проявлениям коррупции на 2016 год.
В результате совместной работы Агентством совместно с Министерством образования и науки в учебные программы отдельных предметов и дисциплин на всех уровнях образования внедрены темы антикоррупционной направленности.
С 2016 учебного года началась реализация антикоррупционного воспитания и обучения в школах (общеобразовательные предметы «Познание мира», «Человек. Общество. Право»), колледжах и ВУЗах (обязательная дисциплина «Основы права»).
Дополнительно в ВУЗах страны внедрена самостоятельная модельная дисциплина «Основы формирования антикоррупционной культуры».
Согласно плану мероприятий по реализации «Концептуальных основ воспитания» на 2015-2020 годы, в организациях образования началось проведение дебатных, дискуссионных клубов, патриотических форумов и других акций, призывающих к нетерпимости к коррупции.
Агентством подготовлена программа формирования антикоррупционной культуры в школьной среде в контексте духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания разработанной в соответствии с Концептуальными основами воспитания, где определен порядок проведения воспитательной работы, включающий в себя организацию воспитательных мероприятий антикоррупционного характера для детей, которые обучаются по программам начального, основного среднего, общего среднего образования.
На основе положительного экспертного заключения Национальной академии образования имени И. Алтынсарина данная программа направлена для дальнейшей реализации во все средние общеобразовательные учебные заведения.
Программа предполагает создание в начале учебного года добровольных школьных клубов «Адал Ұрпақ» и в дальнейшем проведение комплекса календарных мероприятий.
В настоящее время количество вступивших в клубы «Адал Ұрпақ» составляет порядка 750 тыс. школьников.
Пункт 54 Плана.
В рамках совместного проекта «Поддержка реформы государственной службы в области служебной этики, защиты меритократии и предупреждения коррупции» c Программой развития ООН в Казахстане в период с августа по декабрь 2016 года проведено социологическое исследование по определению уровня антикоррупционной культуры в обществе.
Цель исследования – определение индекса восприятия коррупции, характеризующего общественное мнение о состоянии коррупции
в государственных органах, в том числе определение уровня антикоррупционной культуры в массовом сознании, а также эффективных мер, способствующих формированию антикоррупционной культуры в обществе.
Результаты социологического исследования показали, что в 2015 году 82,7% опрошенных респондентов охарактеризовали уровень коррупции как высокий и средний. Вместе с тем, в 2016 году доля таких граждан снизилась и составила 74,5%.
По сравнению с 2015 годом на 17,9% (с 55,5% до 73,4%) возросла доля граждан, выразивших доверие к антикоррупционной политике государства, на 9,4% (с 43,7% до 53,1%) – доля граждан, готовых внести личный вклад в снижение коррупции.
Пункт 55 Плана.
Территориальными подразделениями Агентства в рамках государственного социального заказа реализуется проект «Гражданский контроль».
Целью проекта является организация комплекса мероприятий по предупреждению коррупции, в том числе по антикоррупционному мониторингу, формированию антикоррупционной культуры в обществе.
По результатам деятельности проекта «Гражданский контроль» (реализуемого с августа месяца 2016 года) в общественные приемные обратились 723 граждан, основной темой обращения были жалобы в сфере ЖКХ, земельных отношений, образования.
Кроме того, Министерством культуры и спорта в рамках государственного социального заказа реализуется проект «Организация комплекса мероприятий, направленных на формирование антикоррупционной культуры с привлечением потенциала неправительственных организаций», в рамках которого 29 сентября 2016 года в Казахском университете технологии и бизнеса (г. Астана) проведена акция «Жемқорлыққа жол-жоқ!».
Пункт 56 Плана.
В 2016 году в зарубежных СМИ опубликованы следующие статьи о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в Казахстане:
1) «Казахстан представил новую антикоррупционную систему» (Азербайджан, 08.01.16г.);
2) «Привлечение иностранных инвестиций через антикоррупционные реформы» (США, 19.01.16г.);
3) «Казахстан по антикоррупционной политике – на уровне Грузии» (Российская Федерация, 29.04.16г.);
4) «Казахстан ставит на диверсификацию экономики» (Бельгия, 20.03.16г.);
5) «Назарбаев о борьбе с коррупцией: в Казахстане перед законом все равны» (Российская Федерация, 21.11.16г.).
Пункт 57 Плана.
Агентством на постоянной основе осуществляется взаимодействие с международными организациями, осуществляющими оценку и присвоение рейтингов уровня коррупции, а также противодействие коррупции:
1) 1 марта 2016 года принято участие представителей Агентства в семинаре по децентрализации «Принципы и успешные практики ОЭСР».
2) 14 марта 2016 года проведена двухсторонняя встреча с экспертами ОЭСР в рамках исследования Clean Gov BizIntegrityScan, направленного на повышение добропорядочности государственных служащих, эффективной деятельности уполномоченного по этике и регулирование конфликта интересов.
3) с 18 по 22 апреля 2016 года в г. Париж принято участие в «Неделе добропорядочности ОЭСР». В ходе мероприятия казахстанская делегация, презентовала антикоррупционную политику страны.
4) с 14 по 16 сентября 2016 года в г. Париж принято участие в 17-ой мониторинговой встрече Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией и 21-ой встрече руководящей группы Антикоррупционной сети ОЭСР. В ходе встречи даны промежуточные оценки исполнения рекомендаций ОЭСР (из 19 рекомендаций по 14 наблюдается прогресс).
5) с 18-19 октября 2016 года в г. Париж состоялась встреча с Антикоррупционной рабочей группы G20, на которой были рассмотрены вопросы по сотрудничеству в сфере противодействия коррупции.
6) совместно с «Транспаранси Казахстан» запущена Программа «Антикоррупционная школа Транспаренси Казахстан». Основными участниками данной Программы являются заинтересованные граждане, учителя и преподаватели ВУЗов, колледжей и школ, представители бизнеса, неправительственных организаций, студенты и работающая молодежь.
Программа реализована в городах Караганда (9 – 15 июня 2016 г.) и Актау (20 – 26 июня 2016 г.).
В рамках данной Программы рассмотрены инструменты и разработки в области противодействия коррупции, подотчетность, гостевые лекции об антикоррупционных расследованиях и конфликте интересов, политическая коррупция и лоббизм, роль граждан в противодействии коррупции.
Кроме того, совместно с «Транспаренси Казахстан» проведены расширенные заседания Совета по противодействию коррупции:
25 апреля 2016 года в Министерстве национальной экономики;
7 июня 2016 года в Министерстве по инвестициям и развитию.
В данных заседаниях проведены информационно-разъяснительные работы по реализации пяти институциональных реформ Главы государства, презентованы новые положения антикоррупционного законодательства, отмечена важность принятых законов, направленных на минимизацию коррупционных рисков.
8 декабря 2016 года Агентством проведена международная конференция «Практический опыт реализации новых механизмов противодействия коррупции: достижения и международное сотрудничество», нацеленная на широкое освещение результатов реализации модернизированного антикоррупционного законодательства.
В работе конференции приняли участие представители дипломатического корпуса и международных организаций, иностранные гости,
депутаты Парламента, представители центральных государственных органов, квазигосударственного сектора, гражданского и академического
сообщества.
Участники конференции высоко оценили поступательное развитие Казахстана в области противодействия коррупции, выразив надежду на дальнейшее развитие сотрудничества и благодарность за возможность проведения столь важного диалога.
19-21 декабря 2016 года в г. Астане Агентством совместно с ОЭСР и Региональным хабом в сфере государственной службы организовано 7-ое заседание правоохранительных органов Антикоррупционной Сети на тему «Расследование и преследование коррупции: международное сотрудничество, конфискация доходов и независимость прокуроров».
В данном заседании приняли участие представители секретариата ОЭСР, правоохранительных органов, ведущих борьбу с коррупцией, а также органы прокуратуры Албании, Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Грузии, Дании, Израиля, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Македонии, Монголии, Румынии, Сербии, США, Украины, Узбекистана, Франции, Хорватии, Черногории и Эстонии.
Пункт 58 Плана.
Агентством 1 октября 2016 года в Администрацию Президента внесена информация о проводимой работе по реализации рекомендаций ОЭСР в рамках Стамбульского Плана действий по борьбе с коррупцией (исх. № 07-2-8/266).
Согласно проведенному анализу из 19 рекомендаций ОЭСР по 5 наблюдается важный прогресс, по 9 – прогресс и по 5 – отсутствие прогресса.
Пункт 60 Плана.
Приказом Агентства от 15 июля 2015 года № 221 создана внешняя мониторинговая группа для проведения анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии (состав обновлен приказом от 18 января 2017 года № 7).
В состав группы входят представители средств массовой информации (4), государственных органов (4), общественности (4), Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (1).
Председатель группы – Президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Н. Еримбетов.
Пункт 61 Плана.
Агентством осуществлялась координация по исполнению Плана.
Так, в адрес местных исполнительных органов Агентством письмом от 23 мая 2016 года № 04-2-8/2591 направлен запрос об исполнении пункта 52 Плана о включении в планы работ общественных советов по противодействию коррупции при местных исполнительных органах вопросов по формированию антикоррупционной культуры в обществе.
Наряду с этим, в целях реализации пункта 5 Плана во все государственные органы направлены письма о необходимости обеспечения функционирования на их интернет-ресурсах специальных разделов, посвященных принимаемым мерам по противодействию коррупции
(№04-2-6/3196 от 22 июня 2016 года, № 04-3-11/2008 от 13 декабря 2016 года).
Необходимо отметить, что в 2016 году было организовано 3 заседания специальной мониторинговой группы, где были рассмотрены промежуточные отчеты государственных органов с освещением указанных мероприятий в СМИ.
Помимо этого, 26 декабря 2016 года отчетная информация о ходе реализации Плана озвучена в Сенате Парламента.
Пункт 62 Плана.
Под председательством Президента ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Н. Еримбетова 25 января 2017 года проведено заседание внешней мониторинговой группы, на котором рассмотрены итоги реализации Плана за 2016 год.
Пункт 63 Плана.
Отчет о реализации Плана мероприятий на 2015 – 2017 годы Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы по итогам 2015 года размещены на информационном ресурсе «Bnews.kz», а также на официальном интернет-ресурсе Агентства. (12.04.16г.)
Пункт 64 Плана.
Отчет о реализации Плана мероприятий на 2015 – 2017 годы Антикоррупционной стратегии на 2015 – 2025 годы по итогам 2015 года размещены в республиканских газетах «Казахстанская правда» (19.04.16г.) и «Егемен Казахстан» (23.04.16г.).
- «Выдача разрешения на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе»;
- «Выдача разрешений на производство взрывных работ»;
Кроме того через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» уже оказываются такие государственные услуги в области промышленной безопасности, как:
- «Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности»;
- «Регистрация деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта»;
Пункт 13 Плана.
- Министерством финансов проводится работа по поэтапной автоматизации процессов налогового и таможенного администрирования с целью ограничения контактов сотрудников органов государственных доходов с физическими и юридическими лицами.
- В настоящее время из 52 государственных услуг оказываемых органами государственных доходов – 34 услуги оказывается в электронном форме (оставшиеся 18 услуг в 2016 году решением МВК по отбору государственных услуг, подлежащих оказанию через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» признаны невозможными к оказанию через данную Государственную Корпорацию и автоматизации).
- Также проводится последовательная работа по автоматизации государственных услуг, оказываемых в настоящее время в бумажной форме.
- Для автоматизации государственной услуги по таможенной очистке товаров совместно с Организацией Объединенных Наций реализуется проект модернизации таможенных процедур и внедрения интегрированного таможенного компонента Автоматизированной системы таможенного и налогового администрирования (АСТАНА-1) на платформе ASYCUDAWorld.
- С 18 октября 2016 года начата пилотная эксплуатация данной системы в режиме тестирования в городах Астана, Алматы и Алматинской области (для проведения пилота зарегистрировано 232 пользователя, в т.ч. 80 таможенных представителей и участников внешнеэкономической деятельности).
- 24 ноября 2016 года утверждён график проведения пилотной эксплуатации по всем территориальным органам государственных доходов.
- Согласно Плану мероприятий по упрощению таможенного администрирования, утвержденного распоряжением Премьер-Министра от 30.04.16г. № 32-р введение в промышленную эксплуатацию ИС «АСТАНА-1» запланировано на июль 2017 года.
