Ассамблея эволюционирует вместе с обществом

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Юлия Полонская

Сегодня деятельность АНК встроена во все сферы жизни – социум, экономику, политику

фото из архива "КП"

Во всех регионах страны

В преддверии Дня единства народа Казахстана в столичном Доме дружбы состоялось заседание «круглого стола», участникам которого предложили порассуж­дать: что сегодня они вкладывают в понятие «единство»?

Представители этнокультурных объединений, депутаты городского маслихата и общественные деятели говорили в своих выступлениях об опыте личного участия в жизни населенных пунктов и городов, ликвидации последствий стихийных бедствий, тесной работе с местными исполнительными органами в деле благоустройства территорий, решении социальных проблем­ отдельных семей, и, конечно, о высоком идеологическом значении АНК, реализующей принцип равенства для всех граждан страны независимо от их национальной и конфессиональной принадлежности.

Все это говорит о том, что за годы независимости ассамблея смогла стать эффективным институтом гражданского общества, пройдя путь от консультативно-совещательного органа до структуры с конституционным статусом, представленностью в Парламенте и маслихатах, с сетью региональных представительств.

Сегодня в республике работает более тысячи этнокультурных объединений, в том числе 14 рес­публиканских. Во всех регионах страны есть филиалы РОО «Ассамблея жастары», актив которой составляют свыше 8 тыс. молодых казахстанцев. Сорок домов дружбы – многофункциональные ресурсные центры АНК.

Для научно-аналитического обеспечения деятельности АНК создан Научно-экспертный совет, в состав которого входят 58 ученых, руководители исследовательских институтов и общественные деятели.

Ассоциация кафедр Ассамблеи народа Казахстана объединяет 38 центров АНК в ведущих вузах страны и колледжах. В Национальной академической библио­теке функционирует научный депозитарий АНК, включающий 1 880 источников, 534 из которых находятся на электронных носителях.

Под эгидой ассамблеи в регионах действуют 1 072 Ақсақалдар кеңесі и 1 712 советов матерей на областном, городском, районном и сельском уровнях, а также в коллективах крупных предприя­тий. Они активно участвуют в решении насущных проблем населения на местах, работают в области профилактики конф­ликтности.

Ассамблея содействует развитию благотворительности в стране, оказывает координирующую и иную поддержку. Общая сумма помощи этнокультурных объединений и благотворителей АНК исчисляется сотнями миллионов тенге.

– Роль этнокультурных объединений и других структур ассамб­леи в укреплении государственности и национального единства сложно переоценить, – отметил в ходе заседания председатель Ассоциации русских, славянских, казачьих организаций Казахстана Владимир Божко. – Повестка XXXIII сессии АНК «Единство. Созидание. Прогресс» в очередной раз продемонстрировала, что работа этого института очень актуальна и эффективна в реализации стратегического курса нашей страны. Поэтому в своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание членов ассамблеи на важность работы с молодежью, необходимость беречь ее от негативных соблазнов и чуждых нам ценностей, не допускать фактов этнической исключительности, обособленности и противодействовать попыткам дискриминации.

Становление

История создания Ассамблеи народа Казахстана берет начало в годы обретения нашей респуб­ликой независимости. Здесь важно вспомнить, что на заре суверенитета мы были единственной страной на постсоветском пространстве, где этническое население уступало в численности представителям других национальностей, в силу разных причин оказавшихся и проживавших на территории страны.

Поэтому в 90-е годы одним из самых важных аспектов суверенного развития стал вопрос межнационального согласия – предстояло найти оптимальное решение по гармонизации межэтнических отношений в стране, где проживают представители многих этносов. Поя­вилась идея о систематизации общественного взаимодействия в этой сфере, и на первом Форуме народов Казахстана была создана АНК.

Это означало, что национальная политика в стране была поднята на уровень институционализации. В 2007 году за ассамблеей закрепили конституционный статус. Важной вехой в повышении статуса института стал Закон РК «Об Ассамблее народа Казахстана», принятый в 2008 году, который предоставил АНК право полноценного участия в политической жизни страны.

С тех пор с каждым годом ассамблея укрепляла влияние в обществе, становясь не просто платформой, позволявшей представителям всех этносов и конфессий, проживающих в Казахстане, развивать свои язык и культуру, но и оказывать прямое влияние на принятие важных для страны решений на государственном уровне.

Только по вопросам, касающимся непосредственно деятельности ассамблеи, были дважды приняты поправки в Конституцию, реализована Стратегия АНК на среднесрочный период, принята Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года, разработаны и реализованы Концепция формирования государственной идентичности, другие документы.

Благодаря этим мерам Казахстан обрел одну из наиболее сбалансированных и эффективных систем обеспечения мира и согласия.

Новое поколение

Сегодня перед Ассамблеей народа Казахстана стоят новые задачи.

– Во время выступления на прошедшей сессии Глава государства не зря упомянул 1990-е, во время которых страна столкнулась с финансовым и инфраструктурным кризисом. Тогда одна экономическая и общественная модель себя изжила, и все нужно было строить заново. Сейчас мы находимся в похожем состоянии, но со значительной разницей: спустя 30 лет у нас есть опыт, накопленные резервы, состоявшийся крупный бизнес и новое поколение казахстан­цев, сформировавшихся уже во время независимости. У нас есть запас прочности и наработанная способность к быстрой адаптации к новым условиям, – отмечает депутат Мажилиса, политолог Никита Шаталов.

По его словам, подведя итоги политических изменений, Президент Касым-Жомарт Токаев перешел к другим реформам – экономической модернизации, связанной в том числе со строи­тельством инфраструктуры, будь то ТЭЦ или водохранилища, и новой общественной этике, основанной на верховенстве права и здоровом прагматизме и умеренности.

– Конструктивное гражданское участие, способность к мобилизации в сложное время – это база для реформ. Ассамблея народа Казахстана, сформированная изначально как институт представительства различных этнокультурных групп, постепенно трансформируется. Происходит смена поколений, различия стираются, и смысл АНК сдвигается в сторону гражданской площадки для решения актуальных проблем,­ стоящих перед обществом и страной... Поэтому Президент видит в ассамблее, в том числе, инструмент повышения качества человеческого капитала и институт, способный изменить гражданскую активность в регионах, – отмечает политолог.

Для реализации этих задач, считает он, Ассамблее народа Казахстана надо быть более мобильной, молодой и менее церемониальной организацией, которая может задавать повестку, ориентируясь на региональные различия. И в год 30-летия организации необходимо закладывать новые основы для работы и проводить внутренние реформы, чтобы привлекать больше молодых людей и поддерживать преемственность между поколениями.

Глава «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев уже использует в реализации высоких идео­логических задач АНК весьма прагматичные подходы.

– В выступлении Президента на сессии выдвинуты идеологические концепции, которые должны стать фундаментом преобразований в нашей стране. И это правильно: если мы говорим о вопросах развития гражданского общества, в том числе молодежного сообщества, очень важно выстраивание правильных месседжей, идеалов и принципов. Но вместе с идеологией мы должны думать и об экономическом развитии, – комментирует он. – И наша задача, как института гражданского общества, выстраивать созидательный темп в этом направлении, чтобы молодые казахстанцы были вовлечены во все проекты. И чтобы от каждого проекта они могли получать конкретную пользу. Поэтому мы говорим о том, что волнует молодежь на местах. Очень важно, чтобы молодые люди сегодня вне зависимости от социального статуса, национальности, места проживания чувствовали себя равными среди равных.

Можно сказать, что сегодня ассамблея уже стала социальным лифтом для молодежи, благодаря которому очень много ярких молодых казахстанцев смогли состояться на государственной службе, построить карьеру в общественной деятельности. Предложение Главы государства каждому руководителю этнокультурных объединений и всех общественных структур АНК назначать одним из своих заместителей представителя молодежи поддерживает этот тезис.

#АНК #Дом дружбы #День единства

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