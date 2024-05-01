Вдохновение черпаем друг в друге

Под крышей Дома дружбы Сатпаева работают три этнокультурных центра – татаро-башкирский, русский и украинский, а также инициативные этнические группы, среди которых немцы, народы Балтии, азербайджанцы, корейцы и узбеки.

– Это те люди, которым интересно вместе, самые креативные наши земляки, – рассказала директор Дома дружбы, председатель украинского этнокультурного центра им. Тараса Шевченко, профессиональный медиатор Оксана Жук. – Нас объединяют не только общие идеи Ассамблеи народа Казахстана, но и подлинная дружба. В этой деятельности нас поддерживают супруги, друзья, соседи. Мы ходим друг к другу в гости, вместе отмечаем праздники.

Проектов, в которых участвует Дом дружбы, очень много. Большинство из них – социально значимые. К примеру, идет поддержка детей и женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Работы много, признается Оксана Николаевна, в центре работает группа профессиональных психологов, специалистов разного профиля, жертвам домашнего насилия помогает и местный клуб меценатов.

– Каждый, кто к нам приходит, понимает ценность взаимоуважения, живого общения, любит свой город, – рассказывает директор Дома дружбы. – Для всех поколений у нас найдутся интересные проекты – клубы активного долголетия и рукоделия, музыкальные и образовательные программы. Вот уже год, как открылся литературный клуб.

В Доме дружбы гордятся и другим своим проектом – «Бақытты ұясы». В регионе растет число новых семей, но и разводы тоже имеют место. Сегодня Дом дружбы сотрудничает с городским загсом в рамках меморандума, привлекаются психологи для работы с молодоженами. Задача в том, чтобы будущие супруги понимали: брак – это не шутка. А предотвратить разлад в семье можно не только напутствиями, но и предлагая им игры, тренинги, интересные встречи. В целом проект был создан, чтобы поддержать молодежь в первые годы семейной жизни. В пример им приводят известные в городе семейные пары, которые прожили вместе несколько десятков лет, воспитали достойных дочерей и сыновей, внуков.

– Я шесть лет возглавляю украинский центр, сейчас еще и Дом дружбы, – рассказала Оксана Жук. – Могу сказать, что все творческие идеи рождаются сами собой. Открываешь календарь, а там столько поводов для радости. Масленица была невероятная, многолюдная. После пандемии люди разных национальностей возвращаются, жаж­дут общения, радуются, угощаются. В День благодарности мы нашим сатпаевцам дарили символ праздника – курт. А как прекрасно отметили Наурыз! В каждый праздник мы очень стараемся – будь то казахский, украинский или корейский. У нас нет соперничества, но есть взаимная поддержка. Нам очень помогают Мира Бакбергенова, председатель клуба меценатов, Луиза Минбаева из молодежной организации «Жастар Болашақ». Профессиональная сфера нас объединила и вывела на новый душевный уровень.

С каждым годом у сатпаевского Дома дружбы появляется все больше союзников и друзей. Недавно к проектам АНК стали подключаться шахтеры горняцкого города.

– Я сама 16 лет отработала в шахте, – поделилась Оксана Николаевна. – Шахтерское братство – не пустой звук. Наверное, потому сатпаевцы такие дружные. Очень рада, что наша интернациональная семья растет.

Этнокультурные центры рассказали и о новой идее. Сейчас в Доме дружбы готовят презентацию для выступления на всех предприятиях и учреждениях города.

– Мы хотим рассказать о нашей деятельности, – отметила она. – АНК ведь не только в политических и патриотических программах задействована. Мы предлагаем досуг. Допустим, пока шахтер в забое, полицейский на службе, их жены, детишки весело и с пользой могут провести время с нами. Есть проекты, которые мотивируют молодежь, женщин на открытие своего дела. Есть игры разные, в том числе обучающие. Обязательно чаепитие. А главное, на наши мероприятия приходят очень интересные люди.

Во всех регионах проблемы и радости одинаковые, уверена Оксана Жук. Однако когда мы вместе, то счастье удваивается, а беда становится в разы меньше.

Отметим, одним из главных ориентиров лидеров этнокультурных центров является воспитание молодежи в духе единства и толерантности.

– Конкурировать со смартфонами в борьбе за внимание детей и подростков сложно, но можно, – продолжает Оксана Жук. – Работа с юношами и девушками требует новых подходов. Главное – заинтересовать их, рассказать о том, что их волнует – о грантах на обучение или бизнес-проект, о перспективах на будущее, ведь государство дает большие возможности для развития и карьерного роста!

Молодежь сегодня – своего рода барометр общественного мнения, настроения. Она впитывает в себя массу информации – плохой и хорошей. Общество, как большая семья: что посеешь в умы детей, то и пожнешь. Задача АНК, старшего поколения – сделать все возможное, чтобы оградить их от стороннего пагубного влияния, а взамен научить думать, мыслить, анализировать. Лучший помощник в таком деле – книга, потому и был создан литературный клуб. Кстати, он уже обрел популярность среди молодежи.

– На повестке недавней сессии АНК было поднято немало вопросов, каждый из них заслуживает отдельного внимания, – подхватывает беседу председатель общественного объединения «Жезказганское городское общест­во немцев «Возрождение» Вера Рон. – Но наиболее актуальной в последние дни стала тема весеннего половодья.

По ее словам, большая вода стала подлинным испытанием для Казахстана. Однако эта беда объединила народ, ведь в тяжелые времена проявляются лучшие качества человека.

– И в это время наша молодежь, волонтеры своим трудом, единством и солидарностью доказали, что в Казахстане растет достойное поколение, готовое прийти на помощь в трудную минуту, – сказала она.

Помимо воспитания молодежи, в работе этнокультурных сообществ Жезказгана внимание фокусируется и на изучении языков. К слову, на курсы немецкого языка в общество «Возрождение» приходят представители разных национальностей – казахи, русские, чеченцы, украинцы. Но с учетом популярности государственного языка и его роли в настоящем и будущем необходимо сделать упор на изучение казахского.

Напомним, при улытауском КГУ «Қоғамдық келісім» открыта воскресная школа по изучению казахского языка. Возможность общаться между собой на государственном языке предоставляется здесь бесплатно.