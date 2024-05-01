Аллея СВМДА пополнилась новыми саженцами Статьи 1 мая 2024 г. 4:16 6 Асель Муканова Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии при поддержке властей Астаны провел традиционное мероприятие по облагораживанию Аллеи СВМДА в Президентском парке. фото Игоря Бургандинова В акции приняли участие министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев, заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев, а также послы государств – членов СВМДА и другие представители дипломатического корпуса. Аллея была заложена 1 июня 2021 года в преддверии 30-й годовщины СВМДА. Этот шаг соответствовал главным задачам организации в рамках ее экологического измерения и был призван внести вклад в коллективные усилия по достижению Целей в области устойчивого развития. В этом году участники акции посадили 35 саженцев вяза мелколистного в дополнение к 100 деревьям сакуры, яблони Сиверса и красной рябины. – Предпринимаемые усилия способствуют не только сохранению природных ресурсов Казахстана,но и приводят к улучшению качества жизни местного населения, созданию благоприятных условий для будущих поколений, – отметил в своем выступлении Ерлан Нысанбаев. О приверженности города экологической устойчивости в свою очередь заявил Ерсин Отебаев. Он также подчеркнул важность таких инициатив, как облагораживание Аллеи СВМДА для развития сотрудничества между странами в области охраны окружающей среды. Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай выразил искреннюю благодарность всем присутствующим, отметив их стремление поддержать дух организации посредством таких мероприятий. Он также подчеркнул растущее значение сотрудничества в рамках экологического измерения СВМДА, приведя в качестве яркого примера инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева по созыву Министерской конференции СВМДА по проблемам экологии. Кайрат Сарыбай также заметил, что предстоящее заседание Совета министров СВМДА под председательством Азербайджана совпадает с началом проведения Конференции ООН по изменению климата (КС-29) в Баку в ноябре 2024 года, что еще раз подтверждает актуальность и своевременность совместных усилий в решении экологических проблем. #аллея #СВМДА #Президентский парк