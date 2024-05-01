Аллея СВМДА пополнилась новыми саженцами

В акции приняли участие министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев, заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев, а также послы государств – членов СВМДА и другие представители дипломатического корпуса.

Аллея была заложена 1 июня 2021 года в преддверии 30-й годовщины СВМДА. Этот шаг соответствовал главным задачам организации в рамках ее экологического измерения и был призван внести вклад в коллективные усилия по достижению Целей в области устойчивого развития.

В этом году участники акции посадили 35 саженцев вяза мелколистного в дополнение к 100 деревьям сакуры, яблони Сиверса и красной рябины.

– Предпринимаемые усилия способствуют не только сохранению природных ресурсов Казах­стана,но и приводят к улучшению качества жизни местного населения, созданию благоприятных условий для будущих поколений, – отметил в своем выступлении Ерлан Нысанбаев.

О приверженности города экологической устойчивости в свою очередь заявил Ерсин Отебаев. Он также подчеркнул важность таких инициатив, как облагораживание Аллеи СВМДА для развития сотрудничества между странами в области охраны окружающей среды.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай выразил искреннюю благодарность всем присутствующим, отметив их стремление поддержать дух организации посредством таких мероприятий.

Он также подчеркнул растущее значение сотрудничества в рамках экологического измерения СВМДА, приведя в качестве яркого примера инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева­ по созыву Министерской конференции СВМДА по проблемам экологии.

Кайрат Сарыбай также заметил, что предстоящее заседание Совета министров СВМДА под председательством Азербайджана­ совпадает с началом проведения Конференции ООН по изменению климата (КС-29) в Баку в ноябре 2024 года, что еще раз подтверждает актуальность и своевременность совместных усилий в решении экологических проблем.