По три языка на двоих

Русская по национальности, Ксения в совершенстве владеет казахским языком, впрочем, как и ее муж Отамурат Аяп, узбек. Дома они говорят на двух языках – русском и казахском и очень хотят, чтобы их дочь и сынишка общались на государственном языке без запинки и акцента.

– Я родилась в селе Мибулак Улытау­ского района, – рассказывает она. – Когда-то это был один из лучших совхозов области, а строился приезжими из разных уголков Советского Союза. Отец был строителем, так наша семья и оказалась в Мибулаке.

С развалом СССР многие уехали из села. Мама Ксении Ирина, для которой эти места стали родными, решила остаться.

– У нас была только казахская школа, – вспоминает Ксения. – Однако к первому классу я уже свободно говорила по-казахски. И хотя мало помню, как учила язык, мама говорила, что все дело в дружбе с соседскими детишками из казахских семей. Когда они были маленькими, приходили играть и могли объясняться только на казахском, а я – на русском.

По окончании школы девушка поступила в Жезказганский индустриально-гуманитарный колледж, чтобы осуществить свою давнюю мечту – стать переводчиком с английского языка.

– Я горела английским, он мне так нравился, – рассказывает Ксения. – Брала книги, сидела со словарем, переводила слова, предложения, учила. Репетиторов не было, англоязычных в округе – тем более. Поэтому точно могу сказать, что практика нужна, но если нет желания, то это напрасная трата времени.

Только вот стать переводчиком не сложилось, сегодня Ксения Билабровка открыла свое дело – Центр офисных услуг «Томирис». Новые клиенты-казахи, которые затрудняются говорить на русском, облегченно вздыхают, когда узнают, что она свободно говорит на их родном языке. Стоит отметить, что некоторые из них, узнав ее получше, стали просить помочь с переводами с русского на казахский.

Причина в том, считает Ксения, что деловой язык отличается от бытового, а онлайн-переводчики очень ненадежны. Иной раз можно и впросак попасть. Если человек, который не знает казахского, будет часто обращаться за переводом в Интернет, то неудивительно, если его не поймут. И наоборот.

Она тоже порой просит подсказку в переводе трудных слов, например, устаревших, вышедших из употребления. Однако сделать услугу перевода постоянной она не спешит, хотя в последнее время запросы участились.

– Я не профессиональный переводчик, но на просьбу о помощи отказать не могу, – отметила Ксения. – Никто, конечно, не жаловался на мою работу, но, если честно, это очень даже нелегкий труд.

Впрочем, несмотря то, что после окончания колледжа ей пришлось оставить изучение английского, она планирует вновь вернуться к учебе, чтобы потом стать репетитором и обучать детишек.

А пока Ксения и Отамурат воспитывают собственных – девочку и мальчика. Судьба свела их с мужем благодаря казахскому языку.

В 2012 году Ксения, будучи студент­кой, принимала участие в конкурсе, посвященном Абаю. Вместе с преподавателем в купе поезда она пела песни на казахском и во весь голос декламировала стихотворения. Такие репетиции прив­лекли внимание других пассажиров. Как оказалось, Отамурат тоже заходил тогда познакомиться. А нашел и решился написать ей только через год. С дружбы в соцсетях начались их романтические отношения.

Родители Отамурата – уроженцы Туркестана, где по-казахски говорят многие. А вот он родился уже в Жезказгане. И так получается, что каждый говорит на трех языках. Отамурат – на казахском, узбекском и русском, а Ксения – на казахском, русском и английском.

– Наши дети пока общаются больше по-русски, но я специально отдала дочь в казахский детский сад, а теперь и в казахскую школу, чтобы она не только понимала язык, но и шлифовала произношение, – говорит Ксения. – Сын ходит в русскую группу детского сада, но мы ищем возможность перевести его в казахскую.

Так как же лучше постигать язык совершеннолетним? По мнению Ксении, этот вопрос довольно сложный. Но если учесть ее опыт в изучении английского, то есть только один вывод: если язык действительно интересен, выучить легко, главное, увлечься процессом, и за 2–3 года можно достичь желаемого результата.

– Казахский язык, конечно, сложный для начинающих, нужна практика, – считает она. – Но не стоит говорить о стеснительности. В наш цифровой век не обязательно ходить на встречи, в разговорные клубы. Можно для общения создать онлайн-чаты, группы в соцсетях. Уверена, найти единомышленников не составит труда.

Сейчас же нужно больше казахских детских садов, чтобы дошколята усваивали язык с детства, ведь с малого возрас­та знания даются легче. Как, впрочем, и в школьном возрасте. Ксения поделилась историей своего двоюродного брата, который с 6-го класса пошел учиться в казахскую школу, при этом говорил только по-русски. Учителя тогда тоже сомневались, как ему преподавать? Зато к выпускному он уже свободно владел казахским языком.

– Мои друзья в основном казахоязычные, но если кто-то не знает языка, общаемся на русском, – говорит она. – Русские друзья часто говорят, что хотели бы говорить по-казахски, спрашивают, как выучила. Но я его знаю с детства, взрос­лому человеку обучение может даваться труднее. С другой стороны, считаю, что если бы очень хотели, то выучили. Если честно, многим просто лень.

Говорить и мечтать легко, считает Ксения, а вот сделать первый шаг не каждый хочет. При большом желании найдутся и время, и деньги, и общение.