По вопросам устойчивого развития

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Ербол Тишкамбаев

Вице-спикер отметил важность стратегического партнерства со Всемирным банком. В настоящее время в Казахстане при содействии банка реализуются 12 проектов на общую сумму 3,5 млрд долл., в частности, в социально-экономической и экологической сферах.

Анна Бьерде в качестве основных направлений деятельности банка в Казахстане обозначила содействие инклюзивному росту, укреплению человеческого капитала, повышению эффективности государственного сектора, институциональному развитию страны. В данном контексте отдельный интерес представляет техническое содействие Правительству в совершенствовании бюджетирования, ориентированного на результат.

Собеседники обсудили итоги климатического саммита в Глазго, планы Казахстана по сокращению выбросов парниковых газов на 15%, достижению углеродной нейтральности до 2060 года. Была высказана поддержка инициативы Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию в нашей стране Регионального климатического хаба Центральной Азии по устойчивому развитию.

Вице-президент Всемирного банка высказала заинтересованность в скорейшей ратификации Казахстаном Программы устойчивого развития животноводства, которая будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов. В данной связи было подчеркнуто лидерство Казах­стана в борьбе с климатическими изменениями посредством совершенствования инструментов развития животноводческой отрасли.

– Вопросы устойчивого развития, включая рациональное использование водных ресурсов, защиту окружающей среды, имеют первостепенное и повсеместное значение. Борьба с последствиями катастрофы Аральского моря является общей проблемой государств Центральной Азии и должна решаться на дву- и многосторонней основах, – заявил вице-спикер Сената.

Реализованные при поддержке банка экологические проекты способствовали повышению уровня воды, восстановлению рыболовства в северной части Аральского моря, а также улучшению экологической обстановки в целом.

Представитель Всемирного банка выразила готовность содействовать Казахстану в реализации Целей устойчивого развития и способствовать продвижению инициатив в борьбе с изменением климата.

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