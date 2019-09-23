​По закону и справедливости

Государством принимаются различные меры по обеспечению нуждающихся жильем. С 2017 года действует госпрограмма жилищного строительства «Нұрлы жер». В прошлом году для ускорения решения жилищной проблемы Нацбанком по поручению Елбасы была запущена ипотечная программа жилищного кредитования «7–20–25».

– По программе «Нұрлы жер» идем с опережением. Если в прошлом году было построено свыше 12 миллионов квадратных мет­ров жилья, то в текущем намечено ввести в строй свыше 13 миллионов «квадратов», – сообщил на площадке Правительства в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам повышения доступности и качества жилья, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Одно из важных направлений программы «Нұрлы жер» – строительство арендного жилья без права выкупа. Оно предоставляется малообеспеченным многодетным семьям, социально уязвимым слоям населения, работающей молодежи. Для последних по поручению Елбасы в рамках Года молодежи в текущем году начато строительство не менее 3 тыс. арендных квартир в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В планах до 2021-го построить 9 тыс. арендных квартир.

В 2019 году из республиканского бюджета на эти цели выделено 32,8 млрд тенге для 6 тыс. очередников акиматов. Ежегодно планируется вводить (приобретать) не менее 4 тыс. единиц арендного жилья. Для многодетных семей до 2025-го будет введено 40 тыс. арендных квартир (или по 6 тыс. ежегодно). На эти цели в течение 7 лет предусмотрено выделить 350 млрд тенге (или ежегодно по 50 млрд тенге).

– На сегодня мы уже сдали 2 813 квартир и создали определенный задел на будущее. Рассчитываем в текущем году ввести не 6 тысяч, а около 8 тысяч квартир для многодетных матерей, – рассказал Каирбек Ускенбаев.

По его словам, каждые две недели он встречается с ними для разъяснения аспектов программы.

– Они хотят получить жилье прямо сейчас. Но необходимо терпение. Ни я, ни министр, ни глава Правительства – никто не может нарушить очередность и кого-то вне очереди пропустить. Есть закон, – сказал первый вице-министр.

Комментируя вопрос создания отдельной очереди на получение жилья для многодетных семей, он отметил, что раньше такие семьи стояли в общей очереди, но после внесения изменений в закон были приравнены к первоочередным получателям льготного жилья. В программе «Нұрлы жер» для них выделена отдельная очередь.

– В течение 3 лет мы должны полностью обеспечить многодетные семьи льготным жильем. На момент, когда объявлялся приоритет, в очереди стояло 29 000 многодетных семей. На сегодня их 38 229. Мы с запасом прочности строим жилье для этой категории, с учетом роста, поэтому поставленная задача будет выполнена, – сказал Каирбек Ускенбаев.

По поручению Первого Президента в текущем году Жилстройсбербанк запустил программу кредитования семей с невысоким доходом «Бақытты отбасы». В ней могут принять участие семьи, доход которых на каждого члена за последние полгода не превышает 42 500 тенге.

Как рассказала председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова, от таких семей поступило 5 тыс. заявок. 2,5 тыс. из них получили одобрение. При этом если у получивших одобрение по программе «Бақытты отбасы» недостаточно средств на первоначальный взнос, они могут рассчитывать на жилищные сертификаты акиматов.

В Актобе и Нур-Султане выделяют жилищные сертификаты на сумму до 1 млн тенге. По данным ЖССБК, до конца года 5 тыс. казахстанских семей получат ключи от своих квартир.

– На следующий год объем планируемой государственной помощи в рамках программы «Нұрлы жер» увеличивается. Теперь уже 10 тысяч казахстанских семей получат льготный кредит под 2% годовых на приобретение жилья по программе «Бақытты отбасы». Первоначальный взнос составляет 10%, – пояснила она.

За 2,5 года действия программы «Нұрлы жер» через систему ЖССБ 18 тыс. 235 семей получили ключи от новых квартир. До конца года с учетом «Бақытты отбасы» и квартир, выделяемых по акиматам, 25 тыс. казахстанских семей справят новоселье.

Чтобы стать участником данной программы, по словам Ляззат Ибрагимовой, хотя бы один из родителей должен иметь обязательный доход от предпринимательской или трудовой деятельности. Погашать кредиты с адресной социальной помощи нельзя. Следует также учитывать возможности семьи при выборе квартиры, включая ее стоимость.

По поводу увеличения масштаба программы «Бақытты отбасы» и использования ее возможностей всеми категориями населения страны руководитель банка отметила, что прежде всего должен быть соблюден принцип социальной справедливости.

– Мы должны понимать, что это деньги республиканского бюджета. Мы получили данный заем из Министерства финансов, который государство могло бы потратить на другие цели. Но решили, что это будут многодетные, неполные семьи и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Поэтому распространять программу на все категории населения, я считаю, несправедливо, – считает Ляззат Ибрагимова.

Именно поэтому, по ее словам, в программе введен критерий по уровню дохода.