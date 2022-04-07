Умышленные манипуляции на электронных торгах, в которых уличили КазГПЗ, повлекли за собой штраф почти в 30 млн тенге.

По результатам проверки, проведенной специалистами департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области, в деятельности Казахского газоперерабатывающего завода (КазГПЗ) выявлены нарушения, ущемляющие права субъектов рынка.

В частности, сотрудники антимонопольного органа установили, что, злоупотребляя своим монопольным положением, единственное в своем роде предприятие Мангистауской области сбывало объемы сжиженного нефтяного газа на электронных торговых площадках вопреки действующему законодательству.

– Если на электронной торговой площадке было организовано пять сессий, то завод умышленно не выставлял на продажу объемы голубого топлива на первых сессиях, причем проделывал такую манипуляцию ежемесячно. Непроданные сначала объемы сжиженного нефтяного газа продавались затем на вторых сессиях, но уже по завышенным ценам. За совершение нарушений в отношении КазГПЗ заведено административное дело по части 3-1 статьи 159 КоАП РК, – сообщили в департаменте.

Решением специализированного суда по административным правонарушениям города Жанаозена на КазГПЗ наложен штраф в размере 28 млн тенге. Решение не вступило в законную силу.

Кроме того, специалисты антимонопольного ведомства продолжают расследование в отношении КазГПЗ по факту установления и поддержания предприятием монопольно высокой цены на производимую продукцию. По оценкам областного департамента, предварительная сумма дохода, подлежащая конфискации, составит 342 млн 101 тыс. 457 тенге, а штраф – 127 млн 012 тыс. 597 тенге.