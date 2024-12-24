Победителей республиканского конкурса DALA DAUYSY определили в Астане

Фото: МКИ

В Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева состоялась церемония награждения победителей и лауреатов республиканского конкурса DALA DAUYSY.

Конкурс проводится с целью поддержки авторов новых произведений, направленных на сохранение и развитие национальной культуры, укрепление духовных ценностей в обществе, а также на нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Конкурс включает 15 премий в 5 номинациях и два специальных приза от МКИ. С 1 апреля по 1 ноября 2024 года на конкурс поступило 154 заявки от казахстанских композиторов и писателей. Работы, которые участвовали в конкурсе, были созданы за последние два года и ранее не исполнялись публично. Все заявки рассматривались специально сформированным жюри, состоящим из известных деятелей культуры и искусства.

Победители и лауреаты конкурса:

В номинации «Лучшая фольклорная музыка» награды получили: Каликберген Абилжанов за вокально и вокально-инструментальное произведение «Бебеу дүние».

Адильбек Ташимов за инструментальное авторское произведение (кюи) «Ақкөркем». Эльмира Жанаберген за инструментальное произведение для ансамбля «Сағыныш». Айткали Жайымов – за произведение «Бабалар толғауы» для оркестра народных инструментов.

В номинации «Лучшая классическая музыка» награждены: Куат Шильдебаев за произведение для ансамбля «Ішекті квартет». Адилжан Толукпаев за произведение «Шабыт» для флейты и симфонического оркестра.

В номинации «Лучшее произведение музыкально-театрального жанра»: композитор Арман Жайым за оперу «Ақбөбек» и автор либретто Айткали Жайымов. Композитор Бейбит Далденбай за балет «Ер Төстік» и автор либретто Дуйсенбек Накипов. Композитор Алиби Абдинуров за мюзикл «Мұқағали» и автор либретто Сейфолла Оспанов.

В номинации «Республика әні» (эстрадный жанр) победил композитор Иса Аугантай за песню «Ел үміті». Автор текста Саят Рахымжан.

В номинации «Лучшее драматургическое произведение» Нартай Сауданбекулы отмечен за историческую пьесу для драматических театров «Шемен». Азамат Абилькаир за пьесу «Қондыгер» для детей и подростков.

Азамат Бакия за кюй «Рухты ел» и Анаргуль Наурызхан за патриотическую песню «Отан ана» награждены специальным призом от МКИ.