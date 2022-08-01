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Победы казахстанских спортсменов за прошедшую неделю

По сложившейся традиции начинаем новую рабочую неделю с позитивных новостей – подводим итоги выступлений казахстанских спортсменов на крупных международных стартах. За минувшие семь дней наши соотечественники неоднократно поднимались на пьедестал почета, а казахстанский гимн звучал в самых разных точках мира. Давайте еще раз порадуемся успехам и пожелаем новых побед!

Борьба. В Риме (Италия) завершился чемпионат мира U17 по спортивной борьбе. Дарын Аскербек (до 55 килограммов) и Ками Куруглиев (до 92 килограммов) выиграли золотые медали в вольном стиле, Арсен Жума (до 48 килограммов) и Юсуф Ашрапов (до 60 килограммов) завоевали бронзовые награды в греко-римском стиле, Алина Ертостик стала третьей среди девушек в категории до 73 килограммов. Также 26 июля текущего года в Варшаве (Польша) прошел Международный турнир по женской борьбе. По итогам турнира Марина Кайпанова-Седнева (до 55 кг) завоевала серебро, а Диана Каюмова (до 59 кг) – бронзу.

Шахматы. В Индии продолжается шахматная Олимпиада. В третьем раунде женская и мужская сборные Казахстана одержали победы. Женская команда обыграла Перу со счетом 3-1. Победы принесли Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева и Гулисхан Нахбаева, а Назерке Нургали потерпела поражение.

Для казахстанок это третья победа на Всемирной шахматной Олимпиаде. В первом туре была обыграна Гватемала - 4-0, а во втором - Бельгия 3-1. При этом мужская сборная одержала вторую победу на турнире, обыграв Ливан со счетом 4-0. Казахстан стартовал с победы над Китайским Тайбэем со счетом 3-1, а затем проиграл Таджикистану - 1,5-2,5.

Теннис. Казахстанская теннисистка Анна Данилина стала победительницей турнира серии WTA 250 BNP Paribas Poland Open в парном разряде. 

Керлинг. В Алматы прошел 22-й Кубок мира по керлингу среди смешанных пар. В копилке сборной золото (Адиль Жумагожа, Ангелина Эбауер), серебро (Дмитрий Гарагуль, Елизавета Уточко) и бронза (Муздыбай Кудайбергенов и Регина Эбауер).

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