Почти 10 тонн золотосодержащей руды выявили в подпольном цехе в Жамбылской области

Подпольный цех с тоннами золотосодержащей руды выявили в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции Мойынкумского района выявили подпольный цех, занимающийся незаконной обработкой сырья, камней, содержащих драгоценные металлы.

В хозяйственной постройке частного дома обнаружены электрическая дробильная мельница, остатки измельченной руды, сито, магнит, тележки для транспортировки пород, лопаты, жидкость с ртутью, 2 больших котла и около 10 тонн золотосодержащей руды.

На складе находились двое наемных рабочих 30 и 58 лет.

Полиция также установила и задержала 37-летнего хозяина цеха – местного жителя.

Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы».

Устанавливается ущерб, причиненный государству. Назначен ряд необходимых экспертиз.