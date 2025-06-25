В Катон-Карагайском районе возводится пять туристических объектов общей стоимостью 11,9 млрд тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как пояснил аким района Данияр Дюсембаев, крупнейшим проектом стоимостью 8,8 млрд тенге является строительство гостиничного комплекса международного уровня «Wellness Resort» в селе Топкаин. Кроме того, в селе Аршаты идут работы по возведению курортного комплекса «Altay Resort» стоимостью 2 млрд тенге. В административном центре, селе Катон-Карагай, также строится туристический комплекс «Altay terra resort» (500 млн тенге), в селе Акшарбак идет расширение пантолечебницы «Верх-Катунь» (400 млн тенге), в селе Урыль на территории эко-отеля «MuzTau» строится ресторан (200 млн тенге)
«В этом году мы планируем принять примерно 200 тысяч туристов, это на 25 процентов больше, чем в 2024 году. У нас функционируют 97 объектов – санатории, гостиницы, базы отдыха, пантолечебницы, кемпинги, этноаулы, гостевые дома. Общая единовременная вместимость 2 062 места», - рассказал аким.
Расширение туристического потенциала в районе связывают с началом строительства нового аэропорта. Данный проект, реализуемый по линии Министерства транспорта, стартовал весной и по плану должен быть завершен до конца текущего года. Воздушная гавань возводится возле села Белқарагай. Она предусматривает взлетно-посадочную полосу длиной 2 200 метров, а также терминал мощностью 150 пассажиров в час. По словам главы района, планируются рейсы в Астану, Алматы, Усть-Каменогорск, Семей, а также международные маршруты в Китай (Канас) и Монголию (Баян-Улгий).
На сегодня для любителей экологического туризма на территории Катон-Карагайского национального природного парка действуют 10 маршрутов разной сложности, а также 4 экскурсионные тропы.
Катон-Карагайский национальный природный парк является крупнейшим природоохранным учреждением Казахстана, его площадь 643, 5 тыс. га. Парк является частью Алтай-Саянского экорегиона.