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Как пояснил аким района Данияр Дюсембаев, крупнейшим проектом стоимостью 8,8 млрд тенге является ⁠строительство гостиничного комплекса международного уровня «Wellness Resort» в селе Топкаин. Кроме того, в селе Аршаты идут работы по возведению курортного комплекса «Altay Resort» стоимостью 2 млрд тенге. ⁠В административном центре, селе Катон-Карагай, также строится туристический комплекс «Altay terra resort» (500 млн тенге), в селе Акшарбак идет расширение пантолечебницы «Верх-Катунь» (400 млн тенге), в селе Урыль на территории эко-отеля «MuzTau» строится ресторан (200 млн тенге)

«В этом году мы планируем принять примерно 200 тысяч туристов, это на 25 процентов больше, чем в 2024 году. У нас функционируют 97 объектов – санатории, гостиницы, базы отдыха, пантолечебницы, кемпинги, этноаулы, гостевые дома. Общая единовременная вместимость 2 062 места», - рассказал аким.

Расширение туристического потенциала в районе связывают с началом строительства нового аэропорта. Данный проект, реализуемый по линии Министерства транспорта, стартовал весной и по плану должен быть завершен до конца текущего года. Воздушная гавань возводится возле села Белқарагай. Она предусматривает взлетно-посадочную полосу длиной 2 200 метров, а также терминал мощностью 150 пассажиров в час. По словам главы района, планируются рейсы в Астану, Алматы, Усть-Каменогорск, Семей, а также международные маршруты в Китай (Канас) и Монголию (Баян-Улгий).

На сегодня для любителей экологического туризма на территории Катон-Карагайского национального природного парка действуют 10 маршрутов разной сложности, а также 4 экскурсионные тропы.

Катон-Карагайский национальный природный парк является крупнейшим природоохранным учреждением Казахстана, его площадь 643, 5 тыс. га. Парк является частью Алтай-Саянского экорегиона.