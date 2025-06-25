Почти 12 млрд тенге вложили инвесторы в турпроекты в Катон-Карагайском районе

Туризм
91
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Катон-Карагайском районе возводится пять туристических объектов общей стоимостью 11,9 млрд тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

фото Виктора Вологодского

Как пояснил аким района Данияр Дюсембаев, крупнейшим проектом стоимостью 8,8 млрд тенге является ⁠строительство гостиничного комплекса международного уровня «Wellness Resort» в селе Топкаин. Кроме того, в селе Аршаты идут работы по возведению курортного комплекса «Altay Resort» стоимостью 2 млрд тенге. ⁠В административном центре, селе Катон-Карагай, также строится туристический комплекс «Altay terra resort» (500 млн тенге), в селе Акшарбак идет расширение пантолечебницы «Верх-Катунь» (400 млн тенге), в селе Урыль на территории эко-отеля «MuzTau» строится ресторан (200 млн тенге)

«В этом году мы планируем принять примерно 200 тысяч туристов, это на 25 процентов больше, чем в 2024 году. У нас функционируют 97 объектов – санатории, гостиницы, базы отдыха, пантолечебницы, кемпинги, этноаулы, гостевые дома. Общая единовременная вместимость 2 062 места», - рассказал аким.

Расширение туристического потенциала в районе связывают с началом строительства нового аэропорта. Данный проект, реализуемый по линии Министерства транспорта, стартовал весной и по плану должен быть завершен до конца текущего года. Воздушная гавань возводится возле села Белқарагай. Она предусматривает взлетно-посадочную полосу длиной 2 200 метров, а также терминал мощностью 150 пассажиров в час. По словам главы района, планируются рейсы в Астану, Алматы, Усть-Каменогорск, Семей, а также международные маршруты в Китай (Канас) и Монголию (Баян-Улгий).

На сегодня для любителей экологического туризма на территории Катон-Карагайского национального природного парка действуют 10 маршрутов разной сложности, а также 4 экскурсионные тропы.

Катон-Карагайский национальный природный парк является крупнейшим природоохранным учреждением Казахстана, его площадь 643, 5 тыс. га. Парк является частью Алтай-Саянского экорегиона.

#ВКО #туризм

Популярное

Все
Правовая культура, превенция, ответственность граждан
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Предприниматель – партнер, а не подозреваемый
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
Врачи направляются в села
Введена в строй новая подстанция
Привлечение – таргетированное, встречные обязательства – разумные
Балхаш привлекает туристов
ИИ: игра по правилам
Летние лагеря работают на базе комфортных школ
Рассмотрены перспективы земледелия
Долгожданный детский сад открылся в новом микрорайоне
Вьется пыль из-под копыт!
Надежный щит Родины
Будущее – за роботами
Посмотреть, купить и даже попробовать
Поможет ребятам Talpyn
Казахстанские гребцы завоевали «бронзу» на Кубке сильнейших в Минске
Рожденный в Олимпийский день
Школьников учат основам древних ремесел
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Закон Республики Казахстан
Тариф почти как в столице
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
Президент проводил Си Цзиньпина в аэропорту
За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге
Между уголовным и административным правом
Чек-лист для защиты от взломщиков
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Токаев назначил замминистра обороны
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Какой курс доллара в Казахстане
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

В Казахстане впервые официально определены принципы экотури…
Алматы укрепляет позиции на туристическом рынке Азии
Балхаш привлекает туристов
Узы дружбы и добрососедства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]