Почти 30 тысяч голландских тюльпанов вырастил житель области Жетiсу к 8 марта

Культура и общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В своей самостоятельно построенной теплице он культивирует 14 видов весеннего цветка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области Жетiсу 

Фото: акимат Сарканского района

Предстоящий мартовский женский праздник в сознании большинства неразрывно связан с букетами цветов, прежде всего тюльпанов, которые благодаря своему свежему аромату и разнообразию окраса давно стали символом весны и красоты. Но чтобы прекрасную половину человечества порадовали нежные букеты, нужна напряженная работа цветоводов еще задолго до праздничной даты.

Одним из них, по по инфомации акимата, стал недавно стал житель Сарканского района Бауыржан Булегенов. Профессионально практикуя промышленный альпинизм, в свободное от основной работы время он решил заняться товарным выращиванием тюльпанов прямо у себя в огороде. В свое домашнее дело он вложил около 6 млн тенге собственных средств.

Красные, желтые, розовые, белые, пестрые, пионовидные, бахромчатые и двуцветные… Первые цветы уже радуют глаз, а начинающий цветовод налаживает контакты для сбыта хрупкого товара.

 Я подумал, зачем тюльпаны завозить издалека, ведь они и у нас могут отлично расти, при этом транспортировка значительно сказывается как на цене, так и на качестве этого нежного цветка. А мои тюльпаны нигде не залеживались и никуда не ездили, это абсолютно свежие цветы, а значит букеты из них радовать будут намного дольше, – отметил цветовод.

Делясь опытом, он рассказал, что поскольку его основная работа сезонная, он решил проводить зимнее время с пользой

–  Растить какие-либо овощи для меня сложнее. На территории своего огорода собственными усилиями построил теплицу, общая площадь – 110 квадратов. Потом закупил луковицы голландских тюльпанов, их доставляют через компанию в Алматы. Посадил около 30 тысяч луковиц 14 разных сортов. 4-5 из них – ранние сорта, которые сейчас уже обильно цветут. Бутоны, цветы помещаю на хранение, как положено по техстандарту. В теплице, где цветы подрастают, тепло. Они мягкие, а чтобы стебель и бутон стали твердыми и упругими, их нужно обязательно подержать на холоде. Для этого мне пришлось оборудовать летнюю кухню. Это тоже было нелегко, поэтому очень надеюсь, что к весне спрос на мои тюльпаны будет. В целом культивирование цветов, тем более в тепличных условиях, требует особых усилий и ухода. Кроме соблюдения температурного режима, важен уровень влажности и много других нюансов. Все эти особенности цветочного дела я постепенно освоил, теперь мне важно налаживать деловые контакты для реализации продукции, – делится предприниматель, который для этого использует возможности соцсетей. У него есть странички @sarkand_tulpan в Инстаграме и Тик-Токе.

К слову, все заботы по выращиванию цветов Бауыржан взял на себя, в свободное время ему помогает супруга Рания. Если дело пойдет, то выращивать тюльпаны он продолжит, в следующем году планирует довести урожай до 150 тысяч цветов.

#бизнес #цветы #теплица #Жетiсу #8 марта #бутоны #луковицы

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