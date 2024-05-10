Почти 7 тыс. км казахстанских теплосетей требуют замены

Энергетика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Наиболее изношенные тепловые сети находятся в Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Карагандинской областях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложил на заседании правительства об итогах отопительного сезона и подготовке к предстоящему отопительному периоду, сообщает Kazpravda.kz.

Как он отметил, министерство разработало План мероприятий по обеспечению углем бюджетных организаций и населения с указанием сроков исполнения и направило в местные исполнительные органы, угледобывающим предприятиям и АО «НК «КТЖ» для работы.

По данным местных исполнительных органов, общая протяженность сетей теплоснабжения составляет порядка 13 тыс. км. Средний износ – 53%, требуют замены порядка 7 тыс. км. Наиболее изношенные тепловые сети находятся в Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Карагандинской областях.

В текущем году за счет всех источников финансирования планируется отремонтировать 221 км сетей теплоснабжения. На эти цели предусмотрено порядка 128 млрд тенге.

Дополнительно на ремонт 233 км тепловых сетей имеется потребность на сумму 162 млрд тенге: 43 млрд тенге - на завершение 14-и начатых проектов; 119 млрд тенге - на реализацию 70 новых проектов.

«Совместно с Министерством финансов прорабатывается вопрос возможности выделения средств из резерва правительства по области Улытау, а также Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областям. Также хотелось отдельно отметить, что определены 12 городов с критически высоким износом тепловых сетей, отнесенные к «красной зоне». По итогам 2023 года средний износ тепловых сетей в данных городах составляет 73%», — сообщил спикер.

Для бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона в 12 критических городах на ремонт
47,2 км теплосетей выделено 33 млрд тенге.

Вместе с тем, имеется дополнительная потребность порядка 46 млрд тенге на модернизацию 90 км тепловых сетей.

В целях качественной подготовки к предстоящему отопительному сезону местным исполнительным органам необходимо:

- до 15 мая утвердить планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону;

- до 1 сентября обеспечить готовность объектов образования к отопительному сезону;

- до 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, а в остальных регионах до 15 октября обеспечить полную готовность всей инженерной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и здравоохранения;

- своевременно заготовить топливо для автономных котельных и принять меры по погашению имеющейся дебиторской задолженности;

- активизировать складирование запасов угля на тупиках и в угольных ямах в летнее время.

#ремонт #проблема #теплосети #износ

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