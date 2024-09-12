Почти 8 млн тонн зерна намолотили в Казахстане

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На сегодняшний день по основным зерновым культурам убрано более 5,4 млн га зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 14,7 ц/га намолочено почти 8 млн тонн зерна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, пшеницы убрано на площади 3,7 млн га, при урожайности 14,2 ц/га намолочено 5,4 млн тонн, ячменя – 1,2 млн га, при урожайности 15,8 ц/га намолочено 1,9 млн тонн, овса – 99,4 тыс. га, при урожайности 14,7 ц/га намолочено 145,9 тыс. тонн.

Масличные культуры убраны с площади 67,3 тыс. га со средней урожайностью 10,2 ц/га, намолочено 68,6 тыс. тонн.

С площади 41,1 тыс. га при урожайности 260,4 ц/га собрано более 1 млн тонн картофеля, овощные культуры убраны с 77,4 тыс. га, при урожайности 242 ц/га собрано почти 1,9 млн тонн.

Бахчевые культуры собраны с площади 92,4 тыс. га, при урожайности 252,9 ц/га, валовый сбор превысил 2,3 млн тонн.

В уборочной кампании задействовано 149,9 тыс. тракторов, 37,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, 14,9 тыс. жаток и 195 тыс. ед. прочей техники.

Напомним, объем льготного финансирования весенне-полевых и уборочных работ составил 580 млрд тенге, что почти 3 раза больше, чем в предыдущие годы.

#сельское хозяйство #МСХ #пшеница

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