​​​​​​​Подарки от давних друзей

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Портнягина Наталия
корреспондент

На инстаграм-странице АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» был проведен конкурс среди подписчиков Egemen Qazaqstan и «Казахстанской правды». В числе победителей пять западноказахстанцев.

Двум победителям из Уральска призы вручила директор ЗКФ АО «Казпочта» Динара Хасангалиева. По ее словам, особо приятно, что еще три приза получат сельские подписчики. Ими стали жители Акжаикского района.

Часы с символикой столетнего юбилея «Казахстанской правды» получил подписчик более чем с двадцатилетним стажем Альберт Есалиев. Недавно он назначен руководителем областного управления координации занятости и социальных программ. До этого был акимом Чингирлауского и Казталовского районов ЗКО.

– Газеты выписываю с 2001 года, когда начал трудовую деятельность учителем истории в районной школе, – рассказывает Альберт Темирболатович. – С 2016 года, как назначен акимом Чингирлауского района, выписываю все газеты, реализующие государственную информационную политику. Много лет назад, когда я только пришел на госслужбу, Гайса Хамидуллович Капаков, работавший тогда акимом Зеленовского района, рассказал об одном интересном эксперименте. Он показал, как меняется мировоззрение, если человек читает только желтую прессу. Порой мы недооцениваем силу печатного слова. К примеру, сегодня в некоторых странах цензуру проходят даже социальные сети, чтобы не допускать напряженности в обществе, нагнетания из-за различного рода фейков. Руководители должны читать как можно больше газет и в первую очередь официальные ресурсы. Публикации – это отражение результата работы госорганов на местах, нашей работы. Для меня это уже привычка. Подписываюсь всегда сразу на год.

Двухтомник Абиша Кекилбаева «Дәуір дауысы» из серии «Биб­лиотека Egemen Qazaqstan» получила начальник финансового и экономического сектора ЗКФ АО «Казпочта» Толкын Керимова.

– Двадцать лет работаю на поч­те, пришла сюда оператором в отдел подписки. С того времени вся моя жизнь связана с газетами. Помню, когда заказы относили вручную. Когда газеты печатались в Уральске, знала, во сколько каж­дое утро периодика отправляется в районы. Готовили сводки для собкоров республиканских изданий, редакторов областных, городских и районных газет. В 2001 году Интернета еще не было, поэтому возродили хорошую советскую привычку – узнавать новости из газет. Столько лет и выписываю. У нас в семье так заведено – читают газеты все – от мала до велика. Прихожу домой с работы, мои дети-школьники спрашивают: «Мама, газету принесла?» Я привыкла читать «Казправду» от корки до корки – Интернет не дает информацию настолько развернуто. Участие и победа в конкурсе для меня неожиданность, а потому вдвойне приятно, тем более с таким замечательным призом, – говорит Толкын Мунайдаровна.

По словам нашей давней подписчицы, газета соответствует запросам нынешнего времени:

– Страна меняется, новые веяния отражаются и в газете. Изменились дизайн, подача материалов. Если раньше на первой полосе была только официальная информация, сейчас к ней добавилось самое интересное, злободневное, что есть в номере. Диалог «читатель – газета» выстроен. Думаю, если газета попадет в руки тем, кто видит ее впервые, она вызовет интерес оформлением, публикациями на актуальные темы.

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