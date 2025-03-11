Подготовка к паводкам: Казгидромет начал готовить еженедельные гидропрогнозы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства представил обновленные данные прогноза погоды на весенний период, сообщает Kazpravda.kz

Он отметил, что по состоянию на 11 марта площадь страны, покрытая снегом, составляет 71 %, что меньше на 15 % чем на прошлой неделе. Таяние снега началось на юге страны в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях, на западе в ЗКО, Атырауской и Мангистауской областях.

«В случае повышения температуры и сильных осадков в виде дождей в марте по горным рекам возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков. В центральной, северной и восточной части страны снегонакопление продолжается, в марте ожидается две и более месячной нормы осадков. К примеру, в Астане в первой декаде уже выпала ежемесячная норма осадков», — подчеркнул Ерлан Нысанбаев.

Министр также отметил, что март и апрель ожидаются теплее, чем обычно и будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает вероятность дружной весны и риски паводков. В числе регионов с высоким риском возникновения паводков: Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, СКО, ВКО и области Ұлытау и Абай. Регионы со средними рисками: Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области. Регионы с низкими рисками: Павлодарская, Мангистауская, Туркестанская и Кызылординская области.

«В текущем году впервые Казгидромет выпустил детализированные справки по каждой области отдельно, в них указываются максимальные уровни и расходы воды, объем стока по гидрологическим постам и предполагаемые даты наступления с указанием конкретных населенных пунктов находящихся в зоне риска. Также с прошлой недели Казгидромет приступил к выпуску еженедельных гидрологических прогнозов. В случае резких изменений гидрометеоусловий «Казгидромет» будет уведомлять штормовыми предупреждениями заблаговременно за 2-3 суток», – заключил Ерлан Нысанбаев.

Напомним, в рамках противопаводковых мероприятий вблизи села Новоселовка Карасуского района произведены взрывные работы на реке Кундызды.

Также ранее сообщалось, что премьер-министр Олжас Бектенов вне повестки заслушал доклад министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева об обновленном прогнозе погодной ситуации в регионах на фоне приближающегося паводкового периода.