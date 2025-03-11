В Костанайской области начались взрывные работы на водоемах

Паводки
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Венера Баталова
корреспондент

Разрушены 4 тыс. кубических метров льда

Кадр из видео МЧС

В рамках противопаводковых мероприятий вблизи села Новоселовка Карасуского района произведены взрывные работы на реке Кундызды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Основной целью работ является предотвращение образования ледовых заторов, которые могут привести к подъему уровня воды и подтоплению населенных пунктов. Для обеспечения беспрепятственного прохождения талых вод было произведено разрушение 4 тыс. кубических метров льда. 

Проведение взрывных работ способствует увеличению пропускной способности водоотводного канала, снижая риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Все работы выполнены в строгом соответствии с мерами безопасности и под контролем специалистов, отметили в министерстве.

 

#паводки #взрывные работы #лед

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