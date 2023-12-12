Подорожает ли сжиженный газ, ответили в Минэнерго РК

В Казахстане будут утверждены предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК

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Минэнерго разработало методику по установлению предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ путем внесения изменений в Правила определения предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки СНГ на внутренний рынок РК вне товарных бирж, №209.

На основании этих правил ведомство планирует утвердить новым приказом предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ до конца декабря 2023 года.