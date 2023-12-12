Подорожает ли сжиженный газ, ответили в Минэнерго РК

В Казахстане будут утверждены предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК
Минэнерго разработало методику по установлению предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ путем внесения изменений в Правила определения предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки СНГ на внутренний рынок РК вне товарных бирж, №209.
На основании этих правил ведомство планирует утвердить новым приказом предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ до конца декабря 2023 года.
«Внесенные изменения не предполагают увеличения цен на сжиженный нефтяной газ на данном этапе. При этом необходимо отметить, что предельные оптовые и розничные цены будут корректироваться с учетом себестоимости производства сжиженного нефтяного газа», – предупредили в министерстве.