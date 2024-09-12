Подписан меморандум с UNWTO

В ходе встречи глава спортивного ведомства нашей страны отметил значимость игр кочевников в развитии этноспортивного движения и в сохранении историчес­кого культурного наследия. Особо он подчеркнул тот факт, что Всемирная конфедерация этноспорта активно продвигает инициативы по проведению этноспортивных мероприятий, поддерживает спортивные традиции, а также их интеграцию в современные спортивные программы.

– Всемирные игры кочевников – важное спортивное событие тюркского мира, которое показывает результаты упорной работы наших спортсменов на протяжении многих лет, – отметил министр.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничест­ва и обмена опытом в области организации этноспортивных мероприятий, а также совместные проекты, направленные на популяризацию этнических видов спорта среди молодежи. В завершение встречи министр поблагодарил Билала Эрдогана за визит и добавил, что тесное сотрудничество между Казах­станом и Всемирной конфедерацией этноспорта станет проч­ной основой для дальнейшего укрепления культурных связей и сохранения исторического наследия для будущих поколений.

Также Ербол Мырзабосынов провел встречу с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (UNWTO) Зурабом Пололикашвили.

Глава ведомства отметил важность игр как уникального события, которое способствует развитию культурного обмена и продвижению Казахстана на мировой туристической арене. Ожидается, что в ходе мероприятия нашу страну посетят свыше 100 тыс. иностранных и внутренних туристов, что значительно укрепит ее позиции в сфере событийного туризма.

– Во время игр участники и зрители погрузятся в атмосферу традиций и обычаев кочевых народов, что будет способствовать установлению доверия и формированию уважения к многообразию культур. Подобные мероприя­тия содействуют продвижению Казахстана на международном уровне, – сказал он.

Министр также подчерк­нул, что образование играет ключевую роль в подготовке кадров для туристической индустрии, отметив вклад Международного университета туризма и гостеприимства в Туркестане, который является аффилированным членом UNWTO. В этом году университет выпустил 460 специалистов, из которых 146 уже трудоустроены.

В завершение встречи стороны подписали Меморандум о сот­рудничестве, который закреп­ляет основные направления взаимодействия между Казах­станом и UNWTO.