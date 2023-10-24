Подросток напал на пациента и врача больницы в Петропавловске

Фото: kazpravda.kz

Подросток напал на пациента и врача больницы в СКО. ЧП в многопрофильной детской областной больнице Петропавловска произошло 23 октября в районе обеда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.

Как пишет издание, в медучреждение через центральный вход, минуя ресепшн, без каких-либо объяснений и никак не реагируя на замечания персонала, прошёл несовершеннолетний молодой человек с двумя приятелями. Выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников учреждения, парень стал угрожать физической расправой, размахивая предметом, похожим на боевой пистолет.

«Группа молодых лиц быстро поднялись по служебной лестнице на второй этаж в отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитации. Пройдя по коридору, молодые люди подошли к 15-летней девочке, которая находилась в отделении. Руками подросток стал наносить ей удары по голове. Сотрудники больницы пытались защитить девочку, но посетитель выхватил костыль и ударил им в живот врачу. После чего обидчики поспешили скрыться, повредив при этом входные двери», – рассказало руководство больницы.

Сотрудники больницы вызвали полицию. По приезду стражи порядка опросили пострадавших и свидетелей, изъяли видео с камер видеонаблюдения.

Отмечается, что в медицинском учреждении это не первый подобный случай. Двумя месяцами ранее этот же молодой человек привёз в детскую областную больницу эту же 15-летнюю девушку с острой травмой нижней конечности. Уже при входе в приёмный покой сопровождающий стал выражаться матом и громко кричать. На замечание врача травматолога приёмного отделения молодой человек отреагировал своеобразно – нанес ему удар по лицу.

Ранее сообщалось о том, что мужчина напал на медработников в Шымкенте.

Также 19 сентября двое сыновей умершего пациента избили в центральной районной больнице в Талгаре 27-летнего реаниматолога и 21-летнего медбрата. Полиция установила и арестовала двоих подозреваемых 1987 и 1994 годов рождения.

Минздрав призвал наказать виновных по всей строгости закона.

Кроме того в частной клинике в поселке Аксукент Сайрамского района Туркестанской области пациент, находясь в очереди в УЗИ-кабинет, в ссоре нанес ножевое ранение врачу-рентгенологу.