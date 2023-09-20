Подозреваемые в избиении медработников талгарской больницы водворены в ИВС

Двоих подозреваемых в избиении медработников в городе Талгаре водворили в изолятор временного содержания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП Алматинской области.

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

«По возбужденному уголовному делу проводятся следственные мероприятия с назначением экспертных проверок для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования.

По части 2 статьи 106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказываются лишением свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой», – отметили в полиции.

Уголовное дело находится на контроле руководства ДП области.

Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Напомним, 19 сентября двое сыновей умершего пациента избили в центральной районной больнице в Талгаре 27-летнего реаниматолога и 21-летнего медбрата.

Полиция установила и арестовала двоих подозреваемых 1987 и 1994 годов рождения.

Минздрав призвал наказать виновных по всей строгости закона.