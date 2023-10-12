Напавшего с ножом на врача мужчину задержали в Туркестанской области

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Полиция задержала напавшего с ножом на врача в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По данным пресс-службы, в частной клинике в поселке Аксукент Сайрамского района пациент, находясь в очереди в УЗИ-кабинет, в ссоре нанес ножевое ранение врачу-рентгенологу. Потерпевшего госпитализировали.

Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 27-летний житель района. Он сейчас находится в ИВС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что мужчина напал на медработников в Шымкенте.

Также 19 сентября двое сыновей умершего пациента избили в центральной районной больнице в Талгаре 27-летнего реаниматолога и 21-летнего медбрата. Полиция установила и арестовала двоих подозреваемых 1987 и 1994 годов рождения.

Минздрав призвал наказать виновных по всей строгости закона.