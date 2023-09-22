Пациент напал на медработников в Шымкенте

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Его задержала полиция

Фото: Kazpravda.kz

Мужчина напал на медработников в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В Сети распространилось видео, на котором мужчина сначала с нецензурной бранью обращается к медперсоналу больницы, а затем набрасывается на врачей. 

За комментарием редакция Kazpravda.kz обратилась в управление здравоохранения Шымкента. По информации пресс-службы, случай произошел 20 сентября в центре гипербарической оксигенации.

Мужчину 1995 года рождения доставили сюда в 19:50 на машине скорой медицинской помощи.

Со слов близких, он выпил ядовитую жидкость.

"Его обследовали врачи. Из-за психического возбуждения для проведения успокаивающих лечебных мероприятий пациента госпитализировали в реанимационное отделение. Однако он сопротивлялся оказанию медицинской помощи и применил физическую силу к медицинскому персоналу.  Информация передана в службу 102", – сообщили в горздраве.

Буйного пациента задержала полиция. 

"Вечером 20 сентября на пульт 102 Аль-Фарабийского РУП ДП Шымкента поступил вызов от работников одного из медицинских учреждений. Прибывшие на место полицейские установили, что пациент напал на медработников при оказании ему первой медицинской помощи. Правонарушитель задержан. Назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты меры в рамках закона", – проинформировали в ДП.

 

Напомним, 19 сентября двое сыновей умершего пациента избили в центральной районной больнице в Талгаре 27-летнего реаниматолога и 21-летнего медбрата.

Полиция установила и арестовала двоих подозреваемых 1987 и 1994 годов рождения. 

Минздрав призвал наказать виновных по всей строгости закона.

#нападение #Шымкент #пациенты #избиение #врачи #медработники

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