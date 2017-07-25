​Поэзия вечности

В их работах Казахская степь предстает обобщенным образом Родины, универсальным символом национальной духовной, исторической и культурной преемственности. И конечно, патриотизма, который начинается, как подчеркивается в статье Лидера нации «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», с любви к своей земле.

Открывают вернисаж картины основоположника казахского изобразительного искусства Абылхана Кастеева, пропитанные энергией родной земли. Его творчество, по словам куратора выставки Кульжазиры Мукажановой, отличают национальный подход к пейзажному жанру и выражение посредством кис­ти любви к народу, культуре и обычаям. Неудивительно, что пейзаж для Кастеева был наиболее любимым выражением патриотических чувств: он с воодушевлением воспевал конк­ретную местность, как, например, в полотне «Река Чижин».

Творческая индивидуальность Аубакира Исмаилова наиболее ярко проявилась тоже в пейзаже. Здесь он добился редкого синтеза, сумев соединить трогательное житейское повествование с живописной передачей необузданной мощи природы. Его картины – это воображаемые виды, ландшафты, где все дышит народными легендами.

Природа и человек взаимо­связаны в картинах, представленных на выставке. Казахская степь для их авторов – символ Родины, как в полотне Молдахмета Кенбаева «Беседа», где бытие степи пронизано светлой гармонией. А сама степь ассоциируется со Вселенной, которая не имеет границ во времени и пространстве.

Тему городского и индустриального пейзажа в поэтическом ключе разрабатывал Абрам Черкасский, позже ее глубоко эмоционально продолжили Нурбек Тансыкбаев, Григорий Чернощеков. Символическую выразительность образов природы через цвет передавали Сабур Мамбеев, Арий Школьный, Жанатай Шарденов.

– В стремлении к технологическим инновациям нельзя утерять нашу природную взаи­мосвязь, – утверждает Кульжазира Мукажанова. – Поэтому так важна сбалансированность природной сущности с внедрением новых технологий. Именно эта концепция лежит в основе культурной программы нашего музея. Сама энергия будущего нужна именно для сохранения природы и ресурсов, которыми богата наша земля.