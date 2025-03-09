Похищенное во время «Қаңтар» оружие изъято МВД

Криминал
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Во время операции «Қару» полицейскими обнаружено свыше 30 схронов и тайников с огнестрельным оружием, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В МВД озвучили итоги оперативно-профилактического мероприятия «Қару».

В целях оздоровления криминогенной обстановки, пресечения каналов нелегального оборота оружия и обеспечения безопасности граждан МВД продолжает работу по изъятию оружия, в том числе похищенного во время январских событий, сообщает Polisia.kz.

На территории страны ведомством проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Қару».

«За три дня операции сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий. Кроме того, полицейскими изъято шесть единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия», - отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Во время проведения ОПМ выявлено более 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия.

К административной ответственности привлечено 200 правонарушителей.

Министерство внутренних дел напоминает гражданам о возможности добровольной сдачи оружия в любое время без каких-либо правовых последствий.

#МВД #оружие #события Қаңтар #операция «Қару»

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