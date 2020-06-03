Похолодание ожидается на севере Казахстана

Прохладные дни ожидаются на севере Казахстана 4-6 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"Антициклон из районов Скандинавии так же сохраняет свое влияние на погоду северных, центральных и восточных регионов республики, что приведет к понижению температуры. Местами, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются дожди с грозами и выпадением града", – говорится в сообщении.
В свою очередь на юге и юго-западе с теплыми воздушными массами из районов Ирана, сохраняется жаркая и сухая погода.