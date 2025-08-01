Наследие окутанного легендами и мифами средневекового музыканта является достоянием многих тюркских народов. Однако никто из них не оспаривает, что он родился, предположительно, в VII–VIII веках на территории современной Кызылординской области в древней столице огузов – Яныкенте, но его могилы есть и в Турции, и в Азербайджане, и в Казахстане. По этому поводу народный поэт Азербайджана Бахтияр Вагабзаде сказал: «Великие рождаются в одном месте, а умирают во многих».

В Казахстане режиссер-документалист Берик Барысбеков в свое время снял фильм-исследование, где объединил образы Коркыта-ата, существующие в нашей стране, Азербайджане и Турции. Поводом для съемок стали две аналогичные рукописи на чагатайском языке, найденные в Германии в XVII веке и в XVIII – в Ватикане. В последующем этот письменный эпический памятник тюркских народов был издан под названием «Китаби деде Коркут» («Книга деда Коркута»).

Первую информацию об уникальной рукописи дал миру немецкий ученый Фридрих Диц: в 1815 году он перевел часть дрез­денской рукописи на немецкий язык. Ватиканская рукопись была изучена только в наши дни. Выдаю­щийся исследователь тюркского языка и литературы оттоманской эпохи профессор Этторе Росси в 1952-м на ее основе опубликовал «Китаби деде Коркут» на итальянском языке, затем она была переведена на другие европейские языки.

В Турции величайший памятник тюркской письменной культуры был напечатан в 1916 году. В Азербайджане – в 1939-м под редакцией академика Гамида Араслы. Первыми среди казахских ученых о Коркыте-ата стали упоминать в своих работах Шокан Уалиханов и этнограф Абубакир Диваев, затем Алькей Маргулан и Мухтар Ауэзов. На казахский язык рукопись была переведена в 1986 году учеными Ауельбеком Конратбаевым и Марданом Байдильдаевым.

В процессе сбора материала для картины «Коркыт» Берика Барыс­бекова поразило многооб­разие легенд, существующих в Казахстане, Азербайджане и Турции. Если в Казахстане к Коркыту относятся больше как к мифологическому, сказочному образу, то в Азербайджане и Турции нет никаких сомнений, что это реальная историческая личность. Как для греков «Илиада» и «Одиссея», индийского народа – «Махабхарата», арабского – «Тысяча и одна ночь», так для азербайджанцев приписываемая Коркыту (Коркуту) «Китаби деде Коркут» является уникальным источником, сохранившим и объе­динившим в себе историю всех тюркских народов.

Многие события, описываемые в 12 сказаниях «Китаби деде Коркут», еще доисламского периода. Коркут выступает в них одновременно и как автор, и как персонаж. Что примечательно, книга, где ярко описаны история, обычаи, традиции, богатая культура тюрков-огузов, насыщена пословицами, поговорками и образными выражениями.

«Не сгубив своего имущества, человеку не прославить себя щед­ростью». «Дочь без примера матери наставления не примет, сын без примера отца угощения не устроит». «Пусть лучше дом развалится, если там не бывают гости. Пусть лучше не взрастет трава, если ее не щиплет лошадь. Вода, непригодная к питью, пусть лучше не бежит по ложбинам. Пусть лучше не родится сын, который запятнает имя отца». «Гордых людей Бог не любит. Человеку, высоко поднимающему грудь, счастья не будет». «Воспитав чужого сына, сына не получишь. Когда он вырастет, то погонит коня, уедет и нигде не скажет, что видел воспитавших его». «Если накинуть уздечку на голову черного осла, он мулом не станет. Если надеть платье на служанку, она барыней не станет».

Секретарь Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев сказал об этой книге:

– У тюркских народов нет драматурга, равного Шекспиру, нет романистов, равных Толстому и Достоевскому, но ни у англичан, ни у итальянцев и русских нет эпоса, равного «Китаби деде Коркут» ни по объему, ни по художественным достоинствам, ни по своему значению. Поэтому мы, тюркские народы, можем гордиться этим произведением как величайшим достижением тюркского духа.

В Турции деде Коркут не просто мифологический персонаж, он историческая личность. О нем написано в учебниках истории, «Китаби деде Коркут» входит в школьную программу. В стране ежегодно проходят фестивали в честь Коркута.

Турецкий писатель, тюрколог Фуат Кёпрюлю, много лет посвятивший изучению особенностей тюркского языка и культуры, сказал: «Если всю турецкую литературу можно положить на одну чашу весов, а на другую – «Китаби деде Коркут», то последний перевесит».

Еще один интересный момент. Имя Коркыта (Коркута) состоит из двух частей – Кор и Кут. Кор – зло, несчастье, и, напротив, Кут – добро, благодать. Так кем же был на самом деле Коркыт-ата?

По мнению Олжаса Сулейменова, в поисках истоков деде Коркута нужно обратиться к истории древнего Египта. По его словам, три или даже четыре тысячелетия назад он был заселен множеством этносов, каждый из которых наверняка оставил в этой стране следы своей культуры.

– Именно тогда возник миф о восходящем солнце – «горкл», и заходящем солнце – «горкыт». Имя Солнца отражено в герое-победителе, – сказал поэт. – Это греческий Геракл, римский Геркулес, в этрусской традиции – Геркле, в христианской – Георгий Победоносец, в тюркской – Гер-оглы.

В Казахстане по-разному воспринимается личность Коркыта. Для одних это мифический дух, которому поклоняются как святому, но для большинства он все же реальный человек, музыкант, создатель кобыза – самого древнего струнного инструмента, который, по мнению известного дирижера и скрипача Владимира Спивакова, является прародителем скрипки.

В казахской легенде о Коркыте рассказывается, что, когда ему было 20 лет, навестивший его божий пос­ланник сказал, что проживет он не больше 40. Пытаясь изменить судьбу, Коркыт решил отыскать Жеруйык – страну обетованную, где человек живет вечно. Убегая от смерти на верблюдице Желмая, он побывал в четырех концах света, но нигде не обрел вечности. Когда он понял, что земли обетованной не существует, решил найти центр земли. Им оказалось побережье Сырдарьи. По преданию, земля здесь соединяется с космосом. И ведь именно отсюда 12 апреля 1961 года человек дерзнул проникнуть в глубины Вселенной.

А вот как, согласно легенде, появился кобыз. Однажды к Коркыту, утомленному однообразием звуков на земле, во сне явился ангел: «Коркыт, твой кобыз словно голень шестилетнего холощеного верблюда. Обтяни его кожей одногорбого верблюда, установи сверху подставку из рога темно-рыжего козла и натяни струны из некрученого конского волоса от пятилетнего жеребца. И будешь ты обладать дивным инструментом». Игра Коркыта привлекала все живые сущест­ва – летающих птиц, бегаю­щих зверей, которые пытались пройти к нему через пес­ки, и людей. Все, в ком была жизнь, сидели на берегу и слушали кобыз. В этих словах легенды заключен ее главный смысл – единение всего живого против самой смерти. И пока пел кобыз Коркыта, смерть бессильна была забрать кого-то из этого мира. Но однажды Коркыт, устав, все-таки заснул. Смерть, приняв облик змеи, ужалила его.

По просьбе Коркыта на его могилу положили кобыз, который сразу запел под дуновением ветра. Привлекающий сегодня туристов мемориальный комплекс Коркыта-ата в Кызылорде с поющими трубами и пирамидой, исполняющей желания, напоминают о музыканте, не избежавшем смерти, но благодаря звукам кобыза навечно оставшемся в мире людей.