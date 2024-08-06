Политика дружбы и добрососедства
99
Игорь Прохоров
Принципы добрососедства и взаимоуважения всегда являлись отличительной чертой восточных народов. Они же лежат в основе отношений между Казахстаном и Узбекистаном и служат образцом дружбы не только для стран Центрально-Азиатского региона, но также являются примером для всего мирового сообщества. Об этом мы беседуем с Шерзодом Пулатовым, председателем узбекского этнокультурного центра города Астаны, председателем Совета медиации АНК, членом Национального курултая при Президенте РК.