Политика дружбы и добрососедства

– Шерзод Аббозович, как сегодня, на Ваш взгляд, развиваются культурные связи между Казахстаном и Узбекистаном?

– Дипломатические отношения между Казахстаном и Узбекистаном были установлены 23 ноября 1992 года. Одним из главных документов, подтверж­дающих добрососедские отношения между двумя государствами, является Договор о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, подписанный 31 октября 1998 года в Ташкенте. Договор закрепил укрепление братских, дружественных и добрососедских казахско-узбекских отношений с целью дальнейшего развития и укрепления существующих отношений всестороннего сотрудничества в духе традиционной дружбы казахского и узбекского народов, имеющих вековые исторические корни и общность культуры, языка и традиций.

На протяжении всего периода становления обоих государств первые руководители стран на постоянной основе посещали друг друга и выстраивали политику дружбы и добрососедства.

Жизнь вносит свои коррективы в историю. Новым этапом взаимоотношений между Казахстаном и Узбекистаном принято считать период после избрания второго президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Отличительным периодом современных взаимоотношений можно обозначить 2017 год, когда Первый Президент Казахстана посетил Узбекистан. Этот визит стал новым витком сотрудничест­ва и, несомненно, укрепил доб­рососедские отношения между обоими государствами.

Примечательно, что Президент Узбекистана совершил свой первый государственный визит в Казахстан в год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. За этот период уже было подписано около ста соглашений различного рода.

– Как Вы считаете, какие инициативы способствуют укреплению связей между Казахстаном и Узбекистаном?

– Бесспорно, ярким примером и доказательством искренности и взаимного интереса является объявление в 2018 году Года Узбекистана в Казахстане, а в 2019 году – Года Казахстана в Узбекистане. Уместным будет упомянуть то, что с большим чувством восхищения и признательности восприняли данную идею представители узбекского этноса Казахстана и казахская диаспора, проживающая в Узбекистане.

Безусловно, Год Узбекистана в Казахстане – это новый этап развития двусторонних отношений. Хотелось бы отметить, что этот год прошел с особой актив­ностью узбекской стороны. В ходе реализации запланированных мероприятий был отмечен высокий уровень подготовки, которую проявил Узбекистан.

На прошедшей в мае 2018 года международной книжной выставке в столице Казахстана Узбекистан был представлен в качестве почетного гостя и был удостоен самой высокой наг­рады. Действительно, уровень подготовки узбекской команды к данной выставке отличался творческим подходом и содержательностью. Ее составляющая и оформление, а также официальное открытие произвели фурор среди всех гостей и участников. В результате Гран-при был вручен павильону Узбекистана. Необходимо отметить, что активное участие в подготовке концерт­ной программы в церемонии официального открытия принял столичный узбекский этнокультурный центр.

15 апреля 2019 года Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыли Год Казахстана в Узбекистане, при этом Касым-Жомарт Токаев отметил: «Нас связывают единый язык, религия, общая история и одна судьба. Наши народы – наследники древней и великой цивилизации Центральной Азии. Мы смогли сохранить традиции, ценности и культурно-духовное наследие предков, вместе пройдя через множество судьбоносных испытаний».

В 2019 году в Узбекистане прошло свыше 80 мероприятий в рамках Года Казахстана в Узбекистане, в частности выставки, концерты Государственного ансамбля танца РК «Салтанат», Кызылординской областной филармонии, Казахской государственной филармонии имени Жамбыла и народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, гаст­роли Государственного театра оперы и балета «Астана», Костанайского областного театра драмы имени Омарова, Кызылординского областного драматического театра имени Бекежанова, театра «Астана Балет», театра кукол «Алакай» Актюбинской области, а также творческие встречи с ведущими артистами Казахстана.

Взаимоуважение и доверие в отношениях наших лидеров, несомненно, побуждают доб­рые идеи и дают позитивный импульс всему спектру двусторонних отношений.

– Насколько успешно две страны сотрудничают в области искусства, музыки и кино, образования?

– Представители Казахстана регулярно принимают участие в международном музыкальном фестивале «Шарк тароналари» в городе Самарканде, «Маком» в Шахрисабзе, «Бахши» в Термезе, в фестивалях «Буюк ипак йули» в Маргилане и «Хунарманд» в городе Коканде. К примеру, в 2021 году делегация представителей узбекского этноса Казах­стана приняла участие в Международной научно-практической конференции «Амир Темур во взглядах мировых ученых и писателей».

Узбекские кинематографисты выставляют свои художественные фильмы на конкурсных показах кинофестивалей, проводимых в Казахстане, а также организовывают презентационные демонст­рации своих фильмов. В свою очередь казахстанские кинематографисты принимают участие в аналогичных фестивалях в Узбекистане. Так, например, в 2021 году казахстанская сторона приняла участие в Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути», возрожденном по инициативе Президента Узбекистана.

– Существуют ли программы или инициативы для поддержки изучения языков друг друга в обеих странах?

– В Узбекистане проживают 803 тысячи казахов (2,6% населения). В 400 школах проводятся занятия на казахском языке. Действуют 162 школы с полностью казахским языком обучения, а в Казахстане функционируют 136 школ с узбекским языком обучения. Для получения высшего и профессионального образования на казахском языке в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами, Каракалпакском государственном университете, Гулистанском государственном университете, Нукусском, Джизакском и Навоийском государственных педагогических инс­титутах созданы факультеты и отделения казахского языка и литературы. В этих учебных заведениях идет подготовка кадров по гуманитарным и техническим направлениям.

В сфере высшего образования между вузами двух стран действуют более 280 соглашений и меморандумов о сотрудничестве, а в декабре 2022 года подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования.

Между научными и учебными заведениями двух стран поддерживаются прямые связи в сфере обмена преподавателями и студентами, учебно-методическими материалами. Вузы Узбекистана имеют действующие соглашения о сотрудничестве с более чем 50 вузами Казахстана. Контакты осуществляются в рамках научных советов, в форме обмена преподавателями, студентами и обучающими материалами.

Плодотворное взаимодействие между академиями наук двух стран традиционно осуществляется на уровне профильных институтов по таким направлениям, как химия и химические технологии, биология и биотехнология, биомедицина и лекарственные препараты, сейсмология и сейсмодинамика, археология и история. В 97 вузах Казахстана проходят обучение более 17 тыс. студентов из Узбекистана по различным направлениям. В свою очередь около 10 тысяч студентов из Казахстана обучаются в узбекистанских вузах.

Работа по укреплению дружес­ких отношений между Казахстаном и Узбекистаном проводится на постоянной основе. В авангарде данного направления всегда стоит Ассамблея народа Казахстана. Изучить опыт данного уникального института дружбы и единства приезжают из многих стран. Не является исключением и Республика Узбекистан.

Подтверждением дружеских отношений между нашими странами является ежегодное посещение исторических мест Узбекистана в рамках проекта ассамблеи «Караван дружбы». Члены ассамблеи, представители интеллигенции и молодежи традиционно организовывают туристические поездки по сакральным местам, где находятся также места захоронений великих казахских личностей, таких как Толе-би, Айтеке-би, Жалантос-батыр.

Таким образом отношения между Казахстаном и Узбекистаном укрепляются и демонстрируют добрососедство и полномасштабное партнерство. Обе страны ставят перед собой высокие цели, которым они планомерно следуют, поддерживая друг друга в добрых начинаниях и демонстрируя всему мировому сообществу сложившиеся традиции дружбы и мирного сосуществования.