Институциональная архитектура Справедливого Казахстана

Совсем скоро начнет работу новый конституционный орган – Қазақстан Халық Кеңесі. О том, какую роль он будет играть в укреплении общественного диалога и консолидации нации, – в интервью с директором Научно-образовательного центра «Шаңырақ» в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, доктором политических наук Натальей Калашниковой.

Фото из архива Н. Калашниковой

– Наталья Павловна, первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі ознаменует собой старт работы этой структуры.­ Какое значение имеет создание совета и почему именно сейчас возник­ла необходимость в нем?

– Инициатива о создании Народного Совета Казахстана – Қазақстан Халық Кеңесі – была озвучена Главой государства Касым-Жомартом Токаевым еще в 2025 году на V Национальном курултае, который проходил в Кызылорде. Она получила реализацию с принятием на общенациональном референдуме новой Конституции.

В положениях нашего Основного закона обозначен статус Народного Совета – «высший консультативный орган, представляющий интересы народа Республики Казахстан». Конкретные же цели и задачи, основные принципы функционирования, структура и полномочия органа прописаны в Конституционном законе «О Қазақстан Халық Кеңесі», принятом 5 июня и вступившем в силу 1 июля 2026 года.

Еще только представляя концепт Народного­ Совета в прошлом году, Президент подчеркивал: он должен стать государственным органом, вобравшим в себя опыт консультативных структур других стран. В нем должны получить представительство все этносы, группы населения и регионы страны. Только в таком формате новый госорган может стать действительно эффективным пространством для диалога между государством­ и обществом.

Инициатива Главы государства оказалась чрезвычайно своевременной и востребованной. Об этом говорит уже как минимум тот факт, что общество активно включилось в обсуждение нового формата общественного диалога и дальнейшей институционализации народных инициатив.

Дискуссия вокруг Халық Кеңесі развернулась максимально широкая. Прежде чем реальные контуры этой структуры и принципы ее работы были закреплены­ в Конституции и Конституционном законе,­ состоялись многочисленные экс­пертные и общественные обсуждения. Различные аспекты функционирования совета обсуждались с представителями общественных организаций, членами Ассамблеи народа Казахстана. Проводились соцопросы и замеры.

Вся эта большая работа была нацелена на то, чтобы в основу деятельности Халық Кеңесі действительно лег лучший опыт – не только зарубежный, но и наш, национальный. Ведь Казахстан­ обладает богатыми традициями и историей степной демократии, которые могут служить фундаментом для развития соответствующих идей в современном­ мире.

В трудах казахстанских философов и выдающихся деятелей можно найти немало вдохновения и ценностных ориентиров для этой важной работы. Например, идеи Абая о государственности, моральной надежности и нравственности не теряют актуальности и даже обретают новое звучание.

Халық кеңесі имеет ключевое значение для формирования новой институцио­нальной архитектуры Справедливого Казахстана. Его создание именно сейчас обусловлено тем, что проводимые в стране комплексные реформы диктуют необходимость нового формата общественного диалога, который будет более эффективно работать на реализацию норм, заложенных в новой Конституции, повышение качества жизни граждан и на укрепление государственности.

– На каких принципах будет выстраи­ваться деятельность Қазақстан Халық Кеңесі в качестве нового механизма общественного взаимодействия?

– Деятельность нового конституционного органа будет выстраиваться на основе основополагающих принципов: независимость; законность и правопорядок; диалог и открытость; консенсус и коллегиальность; инклюзивность и недискриминация. Все эти ключевые компоненты будут работать на укрепление общественного согласия,­ общенационального­ единства и солидарности, а также на обеспечение устойчивого развития государства.

Казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства имеет большую историю. Огромную роль в ее успешном воплощении на практике сыграла АНК. Но, как отметил Касым-Жомарт Токаев, ассамблея выполнила свою историческую миссию, и сегодня необходимы другие подходы.

Новая конституционная модель основной акцент делает на развитии общественного диалога, усилении роли представительных институтов и расширении участия граждан в политических процессах, создании качественно новых условий и возможностей для участия казахстанцев в принятии государственных решений. Это отражено уже в самом подходе к формированию состава Қазақстан Халық Кеңесі – в него войдут представители гражданского общества, этнокультурных объединений, маслихатов и региональных общественных советов.

В полномочия Қазақстан Халық Кеңесі, напомню, входит обеспечение общенационального диалога по основным направлениям внутренней политики государства. Важный момент состоит в том, что совет наделен правом законодательной инициативы. Это в корне отличает деятельность нового конституционного органа от полномочий Ассамблеи­ народа Казахстана.

Определен порядок взаимодействия Қазақстан Халық Кеңесі с Курултаем, государственными органами, общественными объединениями, иными некоммерческими организациями и гражданами, что предполагает широкий диалог для поиска консенсуса в вопросах обеспечения общественной и политической стабильности. Совет, на площадке которого будет представлен разнообразный спектр интересов и взглядов, будет также работать на повышение эффективности госуправления, совершенствование законодательной базы, обеспечение баланса интересов.

Такой диалог – залог усиления доверия между государством и обществом. Он укрепляет ценностные основы формирования правового государства, способствует развитию гражданской ответственности в продвижении намеченных реформ, закреплении их значимости в общественном сознании.

– Инициируя создание Қазақстан Халық Кеңесі, Президент Касым-Жомарт Токаев особо подчерк­нул, что эта новая структура станет своего рода преемницей Ассамблеи народа Казахстана. Какие наиболее значимые функции и подходы АНК должны получить продолжение в работе Народного Совета?

– АНК сыграла важную миссию в истории независимого Казахстана. Создана­ казахстанская модель общественного согласия и единства, опыт которой всегда привлекал внимание зарубежной общественности, ученых и экспертов. Говоря о преемственности, нельзя не вспомнить фундаментальные нормы, которые вошли в новую Конституцию 2026 года.

Начиная с преамбулы, в ней утверж­дены конституционные принципы единства и солидарности, межэтничес­кого и межконфессионального согласия, ценности культуры и образования, науки и инноваций. Все это говорит о приоритетах курса государства по сохранению лучших казахстанских традиций и ценностей в современных политичес­ких условиях.

При этом новым является кардинально меняющаяся управленческая политика и координация сферы межэтнических отношений, гражданского общества, общественных советов и представительства региональных маслихатов.

Қазақстан Халық Кеңесі – это ядро по взаимодействию, направленному на сохранение стабильности, межкультурного диалога и в целом на развитие Казахстана.

Указом Президента Касым-Жомарта­ Токаева уже образован Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі. Назначен его руководитель. Это еще раз свидетельствует о формирующихся новых государственных механизмах по институциональному, общественно-политическому управлению и сопровождению деятельности Народного Совета. Таким образом, будет решен комплекс целей и задач по утверждению института общественного доверия для обеспечения обратной связи, согласовывания интересов разных социальных, общественных и этнических групп.

В целом дальнейшая эволюция Қазақстан Халық Кеңесі в этом направлении будет определяться тем, насколько последовательно трансформируются конституционные принципы единства народа Казахстана, социальной солидарности, межэтнического согласия и политического плюрализма в реальные институциональные механизмы общественной интеграции и демократичес­кого развития государства.

– Как будет выстроена система научно-экспертного сопровождения нового конституционного органа?

– Есть запрос на сохранение и развитие научно-экспертного сопровождения деятельности Қазақстан Халық Кеңесі.

Такую функцию в АНК выполнял Научно-экспертный совет, который был создан в 2009 году, объединив научно-экспертное сообщество, представителей разных наук. Позже, в 2014 году, на научно-­образовательной площадке ЕНУ имени Л. Н. Гумилева было создано РОО «Ассоциация кафедр АНК «Шаңырақ», совместно с НЭС АНК участвующее в подготовке профессиональных кадров, проведении исследовательских проектов, в том числе на региональном уровне.

С 1 сентября текущего года при поддержке руководства ЕНУ открыт Научно-­образовательный центр «Шаңырақ» с полной координацией образовательных программ магистратуры «Этнополитология» и докторантуры «Дипломатия и менеджмент в этнополитике». Имеющийся научно-экспертный потенциал, полагаю, можно активно задействовать в создании и развитии экспертной площадки в Секретариате Народного Совета.