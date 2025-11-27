Полицейские доставили травмированного ребенка в больницу в Алматы

Общество
2

В департамент полиции поступило обращение от жительницы города с благодарностью сотрудникам спецбатальона за оперативное оказание помощи и профессиональное отношение в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам женщины, ее сын неудачно упал и сломал руку. Понимая, что ожидание скорой помощи может занять значительное время, женщина попыталась самостоятельно добраться до детской больницы. В этот момент в районе происшествия проезжал полицейский экипаж. Женщина обратилась за помощью, и сотрудники спецбатальона доставили мать и ребенка в служебном автомобиле. Несмотря на заторы, полицейские предприняли все  меры для быстрого прибытия в медицинское учреждение.

Благодаря своевременному прибытию ребенку была оказана медицинская помощь, проведено оперативное вмешательство, которое позволило сохранить функции сустава и предотвратить тяжелые последствия травмы.

В своем письме жительница города выразила признательность сотрудникам полиции, отметив, что их действия стали примером профессионализма, ответственности и готовности помочь в критической ситуации.

- Поступок полицейских стал для моего сына примером настоящего мужества, благородства и ответственности. От всей души благодарю сотрудников патрульного экипажа за профессиональную службу, за проявленное внимание и за то, что оказались рядом в трудный момент, - подчеркнула Анна Михайловна.

Полиция отмечает, что подобные обращения отражают повседневную работу сотрудников, направленную на обеспечение безопасности и оказание необходимой помощи гражданам в любых условиях. 

#полиция #ребенок #благодарность #травма

