Полицейский получил ножевые ранения, спасая девочку

Происшествия
88
Левина Флора

По информации пресс-службы ДП области Абай, полицейские получили сообщение от 13-летней девочки, что ее преследует неизвестный мужчина. Оператору 102 ребенок пояснил, что ожидает в магазине, боится выйти, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДП области Абай

Незамедлительно на вызов были направлены участковые инспекторы полиции, которые заметили подозрительного мужчину около супермаркета и попытались выяснить обстоятельства, однако парень, держа в руках нож, стал кидаться на стражей порядка.

Участковые понимали, что необходимо сделать так, чтобы мужчина отошел от магазина.
Отвлекая агрессивного мужчину, полицейские по рации запросили подкрепление, на место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции.

При выходе из служебного автотранспорта для пресечения противоправных действий, патрульный Асхат Ахатов подвергся нападению преступника, который нанес ему ножевое ранение. Несмотря на это раненый сотрудник вместе с коллегами обезвредил злоумышленника.

Раненый полицейский, получивший три ранения в голову, доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции.

#полиция #Семей #нападение

Популярное

Все
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
Мурат Нуртлеу: «Казахстан играет особую роль в тюркском мире»
S&P подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3»
В каких областях меньше всего леса, посчитали в Минэкологии
Студент спасся от грабителей, забежав в магазин
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
В Астане дефицит водителей при зарплате в полмиллиона тенге
Более 2,3 тыс. человек вышли на уборку снега в столице
Казахстан предложил Литве сотрудничество по запуску контейнерных перевозок
Токаев и Путин обсудили актуальные вопросы международной повестки
Китайские тайконавты успешно завершили выход в открытый космос
Казахский проект «Школа аналитики» получил высокую оценку международных экспертов
Полицейский получил ножевые ранения, спасая девочку
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Алматы вновь тряхнуло
Вопрос IT-суверенитета нужно убрать из коммерческой плоскости
Скопления автотранспорта на границах нет – КГД
Четверо детей-погодков, младшему из которых 2 года, погибли при пожаре в селе Талды
Сенсация в Дубае: Швёнтек проиграла квалифайеру
Экспорт продуктов переработки планируется довести в РК до $41 млрд в 2025 году
Шах и мат: Зайнутдинову грозит дисквалификация
Экс-канцлер Австрии уличен во лжи по делу «Ибица-гейт»
В столице какой из стран СНГ самый дешёвый хлеб?
Суд обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве
Алиментщики-лудоманы спустили более 426 млн тенге в Алматинской области
«Байер» побил вечный рекорд «Баварии»
Большой брат следит за тобой: на стройках в Актюбинской области установят видеонаблюдение
Гибель школьников в Актобе: учитель предстал перед судом
В области Жетысу закрыто движение автотранспорта
36 туш сайги изъяли у браконьеров в Кызылординской области
«Перепись» краснокнижных животных провели в нацпарке «Алтын-Эмель»
Перевести на е-формат разрешения при международных автоперевозках грузов предлагает Казахстан
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы

Читайте также

Студент спасся от грабителей, забежав в магазин
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 11…
В международный розыск объявлен организатор финпирамиды QNET

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]