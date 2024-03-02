Полицейский получил ножевые ранения, спасая девочку

По информации пресс-службы ДП области Абай, полицейские получили сообщение от 13-летней девочки, что ее преследует неизвестный мужчина. Оператору 102 ребенок пояснил, что ожидает в магазине, боится выйти, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДП области Абай

Незамедлительно на вызов были направлены участковые инспекторы полиции, которые заметили подозрительного мужчину около супермаркета и попытались выяснить обстоятельства, однако парень, держа в руках нож, стал кидаться на стражей порядка.

Участковые понимали, что необходимо сделать так, чтобы мужчина отошел от магазина.

Отвлекая агрессивного мужчину, полицейские по рации запросили подкрепление, на место незамедлительно прибыл экипаж патрульной полиции.

При выходе из служебного автотранспорта для пресечения противоправных действий, патрульный Асхат Ахатов подвергся нападению преступника, который нанес ему ножевое ранение. Несмотря на это раненый сотрудник вместе с коллегами обезвредил злоумышленника.

Раненый полицейский, получивший три ранения в голову, доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции.