Полиция расследует факт взрыва автоцистерны в Туркестане

Начато расследование по факту взрыва автоцистерны и пожара в гостинице в Туркестане, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.
"В данное время по факту возгорания гостиницы Royal Grand Hotel следователями управления полиции города Туркестан проводится досудебное расследование в соответствии со статьей 292 "Нарушение правил пожарной безопасности" УК РК. Назначены экспертизы. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего", – сообщили в полиции.
Напомним, 10 сентября в 19 часов вчера в Туркестане на территории гостиницы Royal Grand Hotel по улице Саттарханова произошло возгорание автомобиля "ЗИЛ" с последующим взрывом газовой автоцистерны. Далее огонь распространился на кровлю ресторана на предварительной площади 1400 кв.м. Пожар удалось ликвидировать в 10 сентября в 20.15.
В результате инцидента были госпитализированы четверо пожарных: у одного зафиксирован перелом ключицы, у троих – термические ожоги. Состояние сотрудников службы пожаротушения оценивается средней степени тяжести.