Теперь и Петропавловск: Неизвестные пугали жителей нападением на школы

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Ранее неизвестные лица через телеграм-канал угрожали нападением на школы Петропавловска. Полицией начато досудебное расследование.

— Устанавливаются лица, причастные к ложным сообщениям об акте терроризма в школах Петропавловска. Одновременно приняты необходимые меры по обеспечению безопасности и усилению охраны в учебных заведениях; утверждена расстановка сил и средств личного состава во всех учебных заведениях областного центра. Ранее аналогичные сообщения поступали в другие регионы Казахстана из соседнего государства, — сказал начальник департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов.

Данная ситуация находится под его личным контролем. Он призвал граждан не поддаваться тревожным настроениям и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, что в МВД сообщали, что с 25 января началась анонимная рассылка в мессенджере Telegram об угрозах нападения на школы. Сообщения поступили в шести городах Казахстана – Актобе, Атырау, Алматы, Павлодар, Караганда и Костанай. По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма начаты досудебные расследования. К угрожающим рассылкам о «нападении» на казахстанские школы причастны жители стран СНГ.



