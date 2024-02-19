Теперь и Петропавловск: Неизвестные пугали жителей нападением на школы

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Устанавливаются лица, причастные к ложным сообщениям об акте терроризма в школах Петропавловска, передает Kazpravda.kz 

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Ранее неизвестные лица через телеграм-канал угрожали нападением на школы Петропавловска. Полицией начато досудебное расследование.

— Устанавливаются лица, причастные к ложным сообщениям об акте терроризма в школах Петропавловска. Одновременно приняты необходимые меры по обеспечению безопасности и усилению охраны в учебных заведениях; утверждена расстановка сил и средств личного состава во всех учебных заведениях областного центра. Ранее аналогичные сообщения поступали в другие регионы Казахстана из соседнего государства, —  сказал начальник департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов.

Данная ситуация находится под его личным контролем. Он призвал граждан не поддаваться тревожным настроениям и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, что в МВД сообщали, что с 25 января началась анонимная рассылка в мессенджере Telegram об угрозах нападения на школы. Сообщения поступили в шести городах Казахстана – Актобе, Атырау, Алматы, Павлодар, Караганда и Костанай. По фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма начаты досудебные расследования. К угрожающим рассылкам о «нападении» на казахстанские школы причастны жители стран СНГ.


 

#полиция #МВД #нападение #СКО #школы

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